台中市府5「代理局長」綠批1人占2缺 盧秀燕：合法制度

台中市先前爆發非洲豬瘟，前環保局長陳宏益和前農業局長張敬昌下台後，農業局長由 現任參事 李逸安代理，綠營議員調資料發現，台中市有多達5名局處首長都是由參議或技監身分代理局長，痛批這些局處首長1人占2缺，不僅影響其他公務員升遷機會，局處首長「一心二用」，難怪螺絲鬆了，不過台中市長盧秀燕強調，這是國家合法制度，保障這些公務員，不會因為出任首長而年資中斷，導致權益受損。

他是農業局代理局長李逸安，台中爆發非洲豬瘟後，原任農業局長張敬昌免職，由 參事 李逸安暫代局長職務，但代理局長不只他一位，綠營議員調資料發現，台中市31個局處首長，扣掉由中央任命的人事、主計、政風、警察、消防等單位，剩下26個局處裡，有5個都是代理局長，包括農業局長李逸安，還有民政局長吳世瑋文化局長陳佳君，建設局長陳大田和都發局長李正偉。

台中市議員(民)何文海說：「為何這麼多代理局長，阻塞了很多公務人員的升遷(機會)。」而根據現行制度，局處首長屬於「政務官」政治任命，一般公務員則屬「事務官」，透過國家考試錄取任用，如果事務官要升任正式局長，必須「辭去原公務員身分」，不只會影響年資，還可能因為市長換人面臨失業風險，若是代理局長，就能保留原本公務員身份。

議員痛批，5名代理局長多為參事、技監，又兼任局長，1人占兩個缺，也難怪市府螺絲鬆了，台中市長盧秀燕說：「文官他可以來當(代理)首長，沒有當(代理)首長的時候，他就會回任他的文官，這個本來就是我們國家現行的制度。」盧秀燕強調，她偏好起用文官，因為經過國家考試，歷練完整、操守受到檢驗，她強調，這是合法的國家制度，保障這些公務員，不會因為出任首長而年資中斷，導致權益受損。

