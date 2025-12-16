台中市廚餘去化恐爆量 環保局：多元處理量能已就位

廚餘明年禁餵豬，民進黨議員周永鴻16日痛批中市府擺爛，讓大量廚餘將湧向清潔隊。（馮惠宜攝）

中央為落實「防疫優先」政策，宣布廚餘明年禁餵豬，民進黨台中市議員周永鴻痛批台中市環保局至今仍採「無溝通、無數據、無配套」三無消極態度，恐讓基層清潔隊員過勞，並導致廚餘回流焚化爐。對此，台中市政府環保局回應，市府已超前部署，持續進行處理量能「滾動式盤點」，並規畫能源化、堆肥化、黑水虻等多元管道，確保在政策轉型期間，台中市的廚餘能穩定、永續去化。

周永鴻16日直指，廚餘明年禁餵豬，大量廚餘將湧向清潔隊。他痛批台中市環保局至今仍採「無溝通、無數據、無配套」的消極態度，恐讓基層清潔隊員過勞，並導致廚餘回流焚化爐。

周永鴻要求市府應在兩周內，盡速建置有機堆肥、生質能、黑水虻等多元處理設施，並主動輔導社區大樓及小吃攤媒合清運業者，勿讓台中迎接「廚餘大戰」。

環保局指出，市府早已超前部署，除了盤點各區清潔隊現有的收運能量，未來也將視需求爭取預算，擴充人力與車輛，以應付收運量的增加。更關鍵的是，在最終處理端，市府已將能源化、堆肥化及黑水虻等多元設施納入整體評估規畫，確保在政策轉型期間，台中的廚餘去向能夠穩定銜接。

針對實務操作，環保局也明確區分收運方式：社區大樓可洽詢合作的清運業者協助送往合格設施；小吃攤則可配合清潔隊的沿街垃圾車收運處理。

環保局最後呼籲，廚餘去化穩定有賴全民配合，請市民落實「吃多少、煮多少」的源頭減量，並務必在交付廚餘前「瀝乾水分」，降低處理成本和環境負擔。市府將持續跨部門合作，兼顧防疫需求與環境永續。

