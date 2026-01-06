台中市廚餘機補助申請踴躍 盧秀燕：求公平查核防弊

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府今年起補助市民購買廚餘機、每台5000元，市民申請踴躍；為防範以假資料申請詐騙公款或先買後退等弊端，市長盧秀燕今天說，市府力求公平會查核、揪不實行為。

台中市政府今年起實施補助市民購買廚餘機，每台補助5000元、限量1萬台，許多賣場配合促銷廚餘機方案，部分民眾反映已出現缺貨現象，要等到2月才能供貨。

台中市廚餘機補助從2日起開放線上申請，市民申請踴躍，市府經濟發展局統計，到今天上午11時為止，已接獲6413件申請案，預估今天會破7000件。

廣告 廣告

由於市民申請踴躍，多名台中市議員紛紛建議市府加碼補助，盧秀燕今天在市政會議中表示，台中是六都唯一且是補助最多數量的城市，開放線上申請4天以來，已超過6000件，顯示有很多人有意願在家中處理掉廚餘。

是否加碼補助，盧秀燕指出，這項政策採先買後才能申請補助，意即已有逾6000人購買廚餘機，市府將研究是否加碼補助，因為市府需要研究盤點及調撥經費，目前已在評估中，有結果會儘速公布。

市府也祭出防弊機制，盧秀燕說，是否有人以假資料申請詐騙公款，市府正查核中，會揪出這些行為，可能也有人先來卡位，先購買再退貨的方式；所以市府針對申請案核撥經費約需1個月，貨品鑑賞期過了才會核撥經費，否則對其他人不公平，市府都有在防範。

盧秀燕認為，台中市過去廚餘採分類處理，市民都養成習慣，現在反而變成比較大問題，因為其他城市都以垃圾處理，目前社區大多已與清運業者協調好廚餘清運，如還有未解決的社區，可以由市府介入協調。（編輯：陳仁華）1150106