台中市建築師公會第3、4屆理事長交接 都發局：肯定專業協力推動城市發展

台中市政府都市發展局局長李正偉出席社團法人臺中市建築師公會第三、四屆理事長暨理監事交接典禮。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】社團法人台中市建築師公會今（19）日舉辦第三、四屆理事長暨理監事交接典禮，由第三屆理事長虞承宗交接予第四屆理事長蘇懋彬。市府都市發展局長李正偉代表市長盧秀燕出席致賀，感謝公會長期協助市府推動都市發展，並期許在新任理事長帶領下，持續攜手打造宜居、永續且具韌性的城市環境。

李局長表示，建築師是形塑城市風貌與提升生活品質的重要力量，台中市近年朝向「宜居、永續、韌性」城市願景前進，無論在建築美學、工程品質或公共空間營造上，皆有賴建築師的專業投入與公私協力。他特別感謝虞承宗名譽理事長及第三屆理監事團隊，任內與市府密切合作，完成多項制度精進與程序簡化，包括都市設計審議、危老及都市更新案件分流與分級審查，使台中在危老推動成果上名列全國前茅，展現專業與公私協力的具體成效。

社團法人臺中建築師公會第三屆理事長虞承宗交接予第四屆理事長蘇懋彬。（圖/記者廖妙茜翻攝）

李局長也期許新任理事長蘇懋彬，未來持續與市府攜手，在法令制度優化、宜居建築推動及都市更新政策等面向深化合作，讓每一棟建築更貼近市民生活需求，並共同實現台中宜居永續城市的願景。

都發局指出，市府與建築師公會共同推動《鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，截至今年11月底，累計申請案件已達327件、完工62案，新增12,390株喬木，約相當於5.5座文心森林公園的綠量，不僅有效改善都市景觀與環境品質，也深獲市民肯定，成為全國城市推動宜居建築的重要參考典範。

都發局補充，目前台中市人口已突破286萬人，都市建設需求持續增加，市府與建築師公會在建照審查、綠建築、危老重建及公共安全查驗等領域持續維持密切合作關係，是城市治理不可或缺的重要夥伴。期盼在蘇理事長及新一屆理監事團隊帶領下，持續深化公私協力，為市民打造更安全、舒適且幸福宜居的臺中。