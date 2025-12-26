台中市建築經營協會理事長交接 都發局：勉勵攜手推動永續發展

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市建築經營協會今（26）日舉行第15、16屆理事長暨理監事交接典禮，台中市政府都市發展局長李正偉表示出席，感謝現任理事長楊志鵬的貢獻，同時也為接任的紀樹能理事長獻上祝福，李局長表示肯定協會長期深耕建築產業、促進專業交流，並與市府攜手合作，為台中城市發展注入穩定且正向的力量。

李局長致詞表示，台中市建築經營協會扮演著產業與政府間的重要溝通平台，透過舉辦專業論壇、交流活動及教育訓練，協助產業掌握政策方向與城市發展趨勢，對於提升建築品質、強化產業韌性具有實質助益。

廣告 廣告

立法院副院長江啟臣到場致賀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交接典禮中，新任理事長暨理監事團隊正式就任，展現持續推動產業精進與組織傳承的決心。李局長表示，未來市府將持續與協會保持密切合作，透過公私協力機制，推動永續淨零、永續發展及宜居城市等政策目標，共同回應城市成長與產業轉型的多元挑戰。

理事長率領常務理事於交接典禮表演日本太鼓。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在重大建設方面，李局長表示，今年是台中市多項建設大步邁進、逐步展現成果的一年。其中，「台中巨蛋」歷經三任市長努力已正式動土，未來將成為台中市首座具備國際水準的專業競技及大型表演場域，提升城市能見度，並帶動運動、文化及相關產業發展。

此外，攸關產業發展與國際交流的「台中國際會展中心」已於今年10月啟動開展，未來結合「台中綠美圖」，將共同形塑台中重要的文化、會展與產業核心節點，成為城市邁向國際的重要指標建築群。

市府都發局長李正偉出席監交。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交通建設方面，李局長進一步指出，台中捷運藍線、綠線延伸及鐵路海線雙軌化等三大交通建設計畫，已陸續獲得中央核定，市府正全力推動「捷運大台中」願景，持續完善交通路網，強化大眾運輸服務，同時落實低碳運輸與永續發展目標，為市民打造更便捷、安全且宜居的生活環境。

第16屆台中市建築經營協會新任理事長及理監事大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

最後，李局長感謝各位建築同業先進們與市府同仁攜手合作，祝賀台中市建築經營協會理監事交接圓滿完成，並期待在新任團隊帶領下，持續深化產官合作，持續朝向SDGs國際永續發展指標，踏實穩健地讓台中成為幸福宜居的富強城市，共同為台中城市發展與市民福祉努力。