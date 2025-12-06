台中市張廖簡宗親會40週年慶 盧秀燕承諾：努力打拚市政

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市張廖簡宗親會今（6）日舉行40週年慶祝典禮，市長盧秀燕親臨致賀，肯定宗親會傳承宗族優良傳統，一代傳一代，提供宗親們聯絡情感、交流互動的平台。

台中市張廖簡宗親會今6日舉行40週年慶祝典禮，市長盧秀燕親臨致賀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

盧市長分享，台灣人最重要的文化就是慎終追遠，張廖簡在中部是大姓，其中張廖又是複姓中最大的姓氏，自己剛好也是廖家媳婦，今天來到宗親會感覺特別親切，大家都是一家人，期許自己「一定會好好打拚市政，不讓廖家落氣」，也讓市民以台中為榮！

社會局表示，特別感謝理事長張國鑫秉持「交流傳承、公益關懷」理念，帶領宗親會與時俱進，提升宗親會的能見度與社會影響力。不僅弘揚慎終追遠精神，更致力服務社會，並成功號召年輕宗親加入，展現世代相傳的公益熱忱與新活力。

此外，市府明年將啟動全新計畫「寶貝咱ㄟ囝仔」，其中，「台中愛胎萬計畫」自第3胎起生育津貼每胎加碼1萬元，以最實際的支持減輕年輕家庭負擔。市府將持續做市民的後盾，期許與宗親會持續攜手合作，共同努力，讓大家在台中生活得更宜居、更幸福！