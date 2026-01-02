台中市打造全國健康治理新標竿

仁愛綜合長照機構巡禮。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

面對超高齡社會來臨與多元公共衛生挑戰，台中市政府以「全民健康安全」為核心施政目標，七年來推出多項全國首創與制度型政策，從醫療、長照、防疫到食安與疫苗服務，全方位強化城市健康韌性。台中市衛生局二日表示，市府以制度創新結合科技治理，打造可長可久的健康防護網，公共衛生成果連續四年榮獲衛生福利部「地方衛生機關業務考評」綜合獎第一名，成為全國標竿。

醫療與長照建設方面，衛生局說明，台中首座市立醫院「台中市立老人復健綜合醫院」去年九月正式營運，補足北屯及山線地區長年醫療與長照資源不足的缺口。市府選址人口密集區域，打造結合醫療與長照的「醫養合一」園區，導入AI智慧醫療系統，結合黃金級綠建築與智慧建築設計，市民獲得從急性醫療、復健到長期照護的完整服務。

衛生局長曾梓展表示說，推動「台中市立仁愛綜合長照機構」，為全市首座以促參模式打造的長照機構，一年即完成招商、簽約與啟用，佛教慈濟醫療財團法人經營，提供住宿式照護兩百床及日間照顧六十人服務量，以「如家」照護理念整合醫療與長照資源。市府布建近兩千處長照服務據點，行政區涵蓋率達百分之一百，因應長照三點0政策，提升照護量能與服務品質。

衛生局推動全國首創的「時來孕轉－幸福台中凍卵凍精補助計畫」，減輕癌友在治療期間保存生育力的經濟負擔。一一四年起，符合資格的罹癌市民可申請凍卵補助五萬元或凍精最高補助八千元。

台中市首創「台中食藥安智慧雲」，專業稽查資料轉化為市民可即時查詢的數位服務，公開近三十萬筆查驗數據，數量居全國之冠，透過GIS食安地圖與大數據分析，納管超過兩萬八千家食品業者，實現二十四小時智慧監測。