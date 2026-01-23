台中市捷工局成立周年 全力推捷運藍線土建工程

中市捷工局成立周年，全力推動捷運藍線土建工程。（圖：中市府提供）

台中市捷運工程局成立一周年，加速捷運建設，並以捷運藍線為核心，加速推進各項工程。捷工局盤點周年成果指出，藍線工程已同步啟動機廠、系統及路線土建等不同工項，其中，路線高架段細部設計順利完成期末審查，象徵藍線主線土建工程，完成關鍵設計作業，正式銜接後續發包作業，並與已施工項目併行推動。

捷工局表示，成立初期，即展現高度行政效能，去年元旦掛牌後，完成藍線專案管理（PCM）及獨立查證與確證（IV&V）合約簽署，為後續工程執行建立完整的專業與品管機制；同年4月，全線核心的機電系統統包工程（BM01標）順利決標，完成系統工程發包，並於6月啟動整體工程計畫。在市府「動工即刻啟動」的政策指引下，藍線後勤核心的龍井機廠先期工程已率先進場施工，透過分段發包與設計、施工同步推進的策略，有效縮短整體建設前置期程。

在路線工程方面，高架段（B01至B08站）5月完成細部設計決標後，捷工局透過聯合審查機制優化行政流程，不到8個月就完成期中及期末審查，展現「設計提速」的實質成果。相關設計內容，因應海線地區強風、鹽害及大甲斷層帶等環境條件，強化耐候與耐震設計，並兼顧施工期間交通維持與環境景觀需求，透過橋梁排水、防潑雨設計及偏心墩柱配置，降低施工及未來營運對台灣大道既有道路容量的影響，確保工程安全、景觀品質與交通效率並重。

捷工局說，除高架段取得指標性進展外，機廠與地下段工程也依進度穩健推進。龍井機廠目前持續辦理整地、補充調查及先期工程施工，並同步進行後續設計作業；地下段（B09至B20站）則辦理補充調查及細部設計，並針對市中心潛盾施工條件及與捷運綠線交會之市政府站轉乘動線進行整體優化，為後續工程推動預作準備。

捷工局長蘇瑞文指出，捷工局成立首年即完成機電系統統包工程決標、路線段3標設計監造決標，以及路線高架段細部設計審查作業，展現市府團隊分項推動捷運建設的執行力。展望今年，捷工局將以海線端點站為工程推進起點，依序啟動高架段主線土建工程招標及施工作業，持續秉持專業、品質與安全並重的原則，穩健推動捷運藍線建設，逐步建構台中都會區完善的軌道路網，為城市長期發展奠定基礎。（寇世菁報導）