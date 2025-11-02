台中市擅闖豬場清消！陳駿季斥魯莽 他曝大賣場照轟：台中市府又蠢又壞

政治中心／黃韻璇報導

台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。對此，台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。許多人擔憂豬隻的禁宰禁運令解除時間生變，前立委莊競程就PO出大賣場貨架上沒現切豬肉可賣的照片，怒轟台中市府又蠢又壞。

莊競程昨（2）日晚間PO出他去大賣場的照片，可以看到大賣場擺放豬肉的冷藏貨架上空空如也，沒有半盒豬肉，一旁的公告上寫著，因應非洲豬瘟疫情，當日現切的冷藏豬肉自10月24日起暫停供應。

莊競程PO出大賣場貨架上沒現切豬肉可賣的照片，怒轟台中市府又蠢又壞。（圖／翻攝自莊競程臉書）

莊競程就忍不住怒轟台中市政府「到底在幹嘛？」直言中央派國軍剛做完高強度的清消工作，必須等待消毒劑乾燥後才能採檢，這樣檢驗才會準確，結果台中市政府竟然擅自偷跑去清消，害得明天可能無法採檢，因為消毒劑未乾可能會驗出偽陰性！莊競程表示，「偽陰性會讓疫情持續爆發甚至可能失控，台中市政府你們真的是又蠢又壞！台中市政府你們是想讓沒豬肉的情況持續延長、持續擴大嗎？」

台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。（圖／資料照）

此前，陳駿季在2日下午的記者會上指出，案場雖經過國軍高強度清消，但台中市卻未告知前進應變所，私下去清消，認為行為相當魯莽，他擔心會導致後續採檢出現偽陰性，誤判結果。他也強調，防疫應該是中央與地方一起努力，而非自走砲。

對此，台中市政府則回應，動保處鄭姓人員因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，台中市政府針對該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第3階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

