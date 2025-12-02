台中市擬明年10月禁廚餘養豬 盧秀燕：研議與中央同步 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中爆發非洲豬瘟後，全國下令禁止廚餘養豬，非洲豬瘟中央災害應變中心1日宣布，後年起永久禁用廚餘養豬，並給予養豬業1年轉型落日期限。台中市長盧秀燕今（2）日表示，對於中央政策樂見其成，台中市內部評估規劃原訂明年10月起全面禁用廚餘養豬，將再開會研議是否跟中央同步，以利豬農及廚餘處理業有所遵循。

「順應民意！」盧秀燕表示，宣布禁用廚餘餵豬、訂定一年落日轉型期，台中市府都表示歡迎，也樂見其成，有很多民調顯示民眾支持禁止廚餘餵豬。她認為，這是全國民眾在這次非洲豬瘟事件以後，大家共同的看法，台中市政府也會配合。

盧秀燕進一步說，市府內部也在研擬相關計畫，原來規劃的落日期程大概會落在明年10月左右，中央現在宣佈明年12月底落日，兩者時間相差不遠。她說，市府會再召集會議討論，是否讓地方跟中央的步調一致，以利豬農或廚餘業者遵循。

盧秀燕補充，目前還沒有接到中央正式通知，對於豬農轉型與廚餘去化，中央都會提相關預算補助，市府會等到中央辦法與計畫下來後，再進行搭配與檢討，也會準備預算，譬如鼓勵市民自行處理廚餘等，相關計畫成熟後會再對外宣布。

農業部表示，今年10月22日，國內發生非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心即宣布全面禁用廚餘養豬，為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務、由中央律定全面禁止廚餘養豬之轉型最後期限，最長不得超過1年，即至2026年12月31日。

農業部說明，轉型最後期限前的有條件使用廚餘養豬，必須是登記飼養頭數達200頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，禁用家戶廚餘。

照片來源：台中市政府提供

