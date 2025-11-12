台中市放颱風假無風無雨 百貨公司照常營業
因應颱風鳳凰來襲，台中市府宣布今天停止上班上課。由於市區上午未出現強風豪雨，僅呈現陰天狀態，各大型百貨公司一早都公告，今天照常營業。有市民網友說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假就會風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。
台中市政府昨晚宣布今天停止上班、停止上課。許多市民一早醒來發現無風又無雨，只是天空陰沉而已，包括台中新光三越、台中大遠百、中友、廣三SOGO等市區大型百貨公司，都發布公告，今天照常營業，後續再視天氣狀況調整。
有台中市民在網路平台發文說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假，就風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。底下網友留言，現在很擔心13日周四上下班要在風雨中度過；也有網友留言說，周四一定會下大雨，已開始擔心周四的情況。
此外，市府啟動多項預防性封閉措施，包含新社花海暨台中國際花毯節閉園；觀旅局同步封閉大安濱海樂園沙灘區、大坑14條登山步道、潭子新田步道等五處景點；消防局也公告大雪山、白姑大山及中央山脈北段等山區禁止入山，並禁止進入大甲溪、大安溪、烏溪及高美濕地等河川及鄰海區域。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
風雨已達停班課標準 台中市明天停班停課
台中市政府今晚宣布，因為台中市從明天清晨開始將受到鳳凰颱風影響，風雨已達停班課標準，明天停班停課。中央氣象署在今天發布鳳凰颱風的陸上警報，台中市政府也一級開設應變中心，並表示，氣象局預測台中市明天清晨開始受到影響。台中市今天晚上宣布，台中市明天風雨已達停班停課標準，因此明天停班停課。自由時報 ・ 1 天前
比DDR4、DDR5更飆！大咖法人揭記憶體「1產品」漲勢看不到盡頭 華邦電躺賺8字頭？最新目標價、EPS一次看
HBM與大容量DDR5位元需求高速成長將維持數年，且因產能及資本支出排擠效應而使其他領域的DRAM產品，同樣出現供不應求的局面。其中，DDR3 4Gb(512Mx8)每顆現貨價10月起持續飆漲，11月11日已升抵3.44元美元，較10月合約價的2.2元美元，溢價56%，法人預期，使華邦電成為最大受益者，目標價上調至75元，不僅暫居土洋法人之最，距「8字頭」又更進一步。中時財經即時 ・ 23 小時前
受鳳凰颱風影響，銅鑼杭菊生活節延至11/29登場 浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節原訂11/15～11/16舉辦，但因鳳凰颱風影響，延期至11/29～11/30在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
台中明是否續放颱風假 市府還要開會討論
鳳凰颱風步調緩慢，台中市政府下午3點召開防災會議一級開設的第二次會議，會議當下，鳳凰颱風尚未登陸，且台中海線出現七級風，最大陣風十級，風勢相當大，且有毛雨出現，但究竟明天台中市是否放假？台中市政府還待開會討論。台中市今天上午雖無風雨，但是到中午後，市區風勢開始增加，毛毛雨也時下時不下，尤其是海線，更自由時報 ・ 20 小時前
北市酒毒駕累犯名單公開！裁決所怒祭出「這2招」
社會中心／李筱舲報導酒後駕駛是台灣交通安全的一大隱憂，酒駕不僅危駕駛人自身，更對行人和其他車輛造成重大風險，政府與社會團體也持續推動「零容忍酒駕」、「不酒駕我行」等宣導活動。今（12）日，台北市交通事件裁決所公布了「酒（毒）駕及拒測累犯名單」，其中酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7名，共計32名。民視 ・ 21 小時前
台中市今早無風雨 颱風假各大百貨照常營業
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，台中市政府11日晚間，依據中央氣象署最新預報資訊宣布，今(12)日停上上班上課。只是12日一早醒來，台中市雖然天氣陰霾，卻是無風也無雨，各大百貨公司在官網張貼照...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
明天還有颱風假？鳳凰暴風圈進入南台灣 9縣市戒備
明天還有颱風假？鳳凰暴風圈進入南台灣 9縣市戒備EBC東森新聞 ・ 1 天前
《鬼滅之刃 無限城篇》日本IMAX重映！送「新特典海報」15萬張衝刺票房
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲官方宣布日本 IMAX 重新上映，同步推出橫幅主視覺海報，全國一共 15 萬張在 11 月 15 日至 28 日開放領取，距離突破《鬼滅之刃 無限列車篇》的史上第一票房又要更近一步啦！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 19 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
不斷更新／花蓮宣布光復鄉下午停班課 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 46 分鐘前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 1 天前
南部5縣市今放颱風假! "無風無雨"民眾嗨喊賺到
南部中心／綜合報導12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。不過，縣市首長可不敢掉以輕心，忙著視察各地的防颱準備，對於放颱風假的標準，都表示是按照中央氣象署的資訊來做判斷。12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。（圖／民視新聞）盯著平板螢幕，思考要點哪種爆米花，颱風天上午，大家沒有乖乖待著家，而是跑到影城看電影。一名大學生說，「沒什麼風雨啊！有點像賺到。」另一位媽媽帶著孩子來，「天氣還好，但是還是有一些風。」影城還配合颱風天放假，打八折優惠，簡直就是雙重的小確幸。南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，但大家一覺起來卻發現怎麼無風無雨，偶爾還有太陽，完全不像颱風天，民眾出門逛街的逛街，看電影的看電影，還有到廟裏拜拜的，旗津渡輪也維持營運。民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。（圖／民視新聞）台南民眾尤其感受最深，因為才剛經歷過丹娜絲颱風的蹂躪，可不想再來一次。民眾說：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾說：今天又賺到一天颱風假，就難得很悠閒就可以到處去拜拜，或是一些走走看看，耍廢一天。」民眾說：「在家裡等颱風來，結果颱風沒來，開心啊 ，心情很好。」相較民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。台南市長黃偉哲：「放颱風假至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分我們還是在依循這個標準。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，畢竟颱風還在家門口，還沒正式登陸，下午天的情況，誰也說不準。原文出處：南部5縣市今放颱風假！＂無風無雨＂ 民眾嗨喊賺到 更多民視新聞報導花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓LIVE／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署14:40最新說明民視影音 ・ 21 小時前
入冬最強冷空氣！下週這時段最凍「低溫探1字頭」 專家：冬天正式來臨
鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，預估今（13）日將轉化為溫帶氣旋。對此，天氣風險分析師薛皓天表示，颱風整體受東北季風乾冷空氣移入，在前日就有高低層分離的情況，登陸時僅維持底層環流，強度已經非常弱了，颱風本體對台灣影響小。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前