台中市放颱風假無風無雨 百貨公司照常營業

因應颱風鳳凰來襲，台中市府宣布今天停止上班上課。由於市區上午未出現強風豪雨，僅呈現陰天狀態，各大型百貨公司一早都公告，今天照常營業。有市民網友說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假就會風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。

颱風鳳凰來襲，台中市政府宣布12日停止上班、停止上課，許多市民一早醒來發現無風又無雨，只是天空陰沉而已。（中央社）

台中市政府昨晚宣布今天停止上班、停止上課。許多市民一早醒來發現無風又無雨，只是天空陰沉而已，包括台中新光三越、台中大遠百、中友、廣三SOGO等市區大型百貨公司，都發布公告，今天照常營業，後續再視天氣狀況調整。

有台中市民在網路平台發文說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假，就風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。底下網友留言，現在很擔心13日周四上下班要在風雨中度過；也有網友留言說，周四一定會下大雨，已開始擔心周四的情況。

此外，市府啟動多項預防性封閉措施，包含新社花海暨台中國際花毯節閉園；觀旅局同步封閉大安濱海樂園沙灘區、大坑14條登山步道、潭子新田步道等五處景點；消防局也公告大雪山、白姑大山及中央山脈北段等山區禁止入山，並禁止進入大甲溪、大安溪、烏溪及高美濕地等河川及鄰海區域。

