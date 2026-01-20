台中市政公園展示史努比與夥伴 籲觀賞拍照勿破壞帶走

台中市政府有30隻小小史努比及夥伴，市府請民眾只觀賞拍照，不要破壞及帶走。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府為宣傳交通安全，在市政府及市議會前的市政公園出現3公尺高史努比與奧拉夫(Olaf)大型氣偶與30隻可愛造型的小史努比及糊塗塌客(Woodstock)等夥伴們的立體裝置，由於太可愛，但市政公園是開放空間，由於展期結束就要還給Peanuts(花生漫畫)團隊，市府難道不怕小小史努比會破壞或被偷？交通局長葉昭甫表示，除了小史努比是固定住，同時有請24小時保全，請民眾千萬不要帶走史努比，讓更多民眾欣賞拍照。

廣告 廣告

市府跟Peanuts(花生漫畫)團隊合作，今年一整年將透過史努比的圖像進行交通安全的宣傳，由於快要農曆過年，首波就是在市政公園放置3公尺高史努比與奧拉夫(Olaf)大型氣偶與30隻可愛造型的小史努比及糊塗塌客(Woodstock)等夥伴們的立體裝置，大史努比跟奧拉夫晚上還會發光，從1月19日展至2月22日。

昨天第一次公開展示，就吸引很多民眾拍照打卡，不過，小小史努比及夥伴們，共30座，比較小隻，模樣可愛，但公開展示在公園，有人擔心會不會遭破壞或偷走了？

對此，交通局長葉昭甫表示，由於史努比都要原封不動歸還給原團隊，一隻都不能少，因此有請保全來巡視，也有請市府大樓及市府停車場員警來幫忙，請民眾愛護史努比，只要欣賞拍照不要帶走。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中市府即日起至農曆年後 府會園道擺設大小史努比立體裝置

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

