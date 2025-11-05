台中市政府教育局舉辦國中英語讀者劇場競賽
記者徐義雄／台中報導
台中市政府教育局五日在大墩文化中心舉辦國中學生英語讀者劇場比賽，有四十四所國中、約五百位學生齊聚登場。以流利的英語口說、豐富的語調與創意音效詮釋故事。
教育局長蔣偉民說，加強雙語與國際教育，今年全市外師人數達二五六人，外師與中師在校合作共備教學，課堂更有活力與多樣性。教育局辦理教師增能研習與三階段的雙語師資培訓，老師們以更生活化、情境化的方式教英語，學生在學習中找到自信，享受開口說英語的樂趣。
教育局表示，這場競賽展現學生的英語能力，更是一段學習與成長的旅程。學生不斷練習中培養語言表達與團隊合作，老師在陪伴中激發教學創意，英語課堂更有溫度與生命力。
參賽學生分享，為了這次比賽，利用課後時間排練，雖然辛苦，能用英語完整演出一個故事，最有成就感的經驗。
指導老師指出，透過這樣的活動，學生對英語的興趣明顯提升，更願意開口表達。
