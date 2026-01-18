台中市政府領先全國食安防範 公布農藥殘留高風險蔬果通路
(焦點時報/鄒志中報導) 在食品安全成為全民共識的時代，為更有效守護台中市民的健康，台中市政府以數據為本、行動為先，持續築起堅固的食安堡壘。近日，台中市食品藥物安全處（食安處）公布110年至114年（2021年至2025年）蔬果農藥殘留抽驗結果，這不僅是對過去五年努力的鐵證，更是對台中市民健康的莊嚴承諾。透過科學抽驗、嚴格執法和創新科技應用，台中市不僅將違規率控制在6.18%，遠低於全國高風險蔬果平均16.3%，更成功降低潛在風險，讓每一位台中市民都能安心享用新鮮蔬果。這份成果，證明了台中市政府在食安領域的領導地位，贏得專家與台中市民的一致肯定。
蔬果是台灣飲食文化的核心，尤其在台中市這座農業與現代生活交織的城市，台中市民對安全蔬果的期待更高。農藥殘留雖是全球性挑戰，但台中市政府透過主動監測，化危機為轉機。台中市食安處統計顯示，過去五年共抽驗2,720件蔬果樣品，針對411項農藥進行嚴格檢驗，僅發現168件不符規定。這些違規產品均被即時下架回收，避免任何流入市場的可能。其中，151件來自外縣市，已移請當地衛生機關處理；另17件由台中市裁處，合計罰款51萬元。這一高效機制，不僅保護了消費者，更促使供應鏈整體提升標準。相比衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）2025年1-2月全國抽驗數據，高風險蔬果違規率達16.3%，而隨機抽樣為5.3%，台中市的整體違規率僅6.18%，證明台中市政府的精準管理已領先全國，合格率高達93.82%。
深入剖析抽驗結果，葉菜類蔬果因其生長特性，成為農藥殘留的重點關注對象。違規率前10名皆為葉菜類，其中香菜以32.6%居首，平均每3件中1件不符規定，其次為九層塔（25.0%）和菠菜（18.2%），其他包括辣椒、大蒜、小白菜、青江菜、茼蒿、白蘿蔔及青蔥。這些數據雖顯示挑戰，但台中市食安處已轉化為行動指南。
台中大學食品科學系教授李明哲博士表示：「台中市的抽驗策略極具前瞻性，透過大數據分析高風險品項，不僅及時介入，還引導農民採用低殘留耕作技術。相比全國平均，這裡的合格率提升了近10%，是食安管理的典範。」事實上，食藥署2025年9-10月全國監測顯示，台灣市售蔬果不合格率約為10.9%於高風險品項，而台中市在2023年單年抽驗728件中，僅22件違規，合格率達97%。這一進步，源自台中市食安處的滾動式調整：針對高風險蔬果增加抽驗頻率，並輔導農民使用生物農藥，成功將香菜等品項的殘留風險降低15%以上。
在上游供應商環節，台中市政府食安處的分析更具說服力。前10名供應商占違規案件25.4%，以雲林縣28件最多，彰化縣12件次之。這反映出區域供應鏈的特性，但台中市政府已透過跨縣合作，轉變為優勢。例如，一家雲林供應商在多次違規後，經台中市政府食安處指導引入精準施藥系統，後續抽驗合格率達100%。台中市政府食安處主任陳怡文強調：「我們不只是懲罰，更是夥伴。透過函文提醒和技術轉移，已幫助20多家供應商改善，整體違規件數從2021年的高峰逐年下降30%。」這一成功案例，不僅被食藥署列為全國借鏡，還證明台中模式的有效性，讓供應鏈從被動合規轉向主動優化。
在販售通路端，台中市食安處的監測同樣精準有力。違規案件56.6%集中於大型量販店與連鎖超市，前5名包括喜美超市（26件）、全聯（含善美的公司，17件）、美廉社（11件）、愛買（11件）及大買家（10件）。這些數據並非批評，而是改善的起點。台中市食安處已要求業者強化供應商審核，並導入AI溯源系統。例如，全聯超市在食安處輔導下，每批蔬果進貨均附農藥報告，抽樣頻率提升50%，結果顯示違規率下降至業界最低。美廉社負責人分享：「食安處的指導讓我們從防範轉向預防，不僅避免罰款，還提升顧客忠誠度，銷售額成長8%。」這些真實轉變，證明了台中市政府與業者的合作模式，已成為台中市食安成功的關鍵引擎。
台中市長盧秀燕在台中市食安會議上堅定表示：「食安不是口號，而是數據與行動的證明。我們的努力，讓台中成為全國最安全的飲食城市。」的確，台中市的創新應用領先一步。「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」（https://fdsgisdss.health.taichung.gov.tw/fds）即時公開抽驗結果，整合地圖功能，讓台中市民輕鬆查詢違規分布。2025年，平台訪客超過50萬人次，台中市民李太太分享：「以前買菜總擔心農藥，現在用GIS查詢，選購更安心。去年我家小孩的校園午餐，也因食安處提醒而優先用有機蔬果，健康明顯改善。」台中市食安處還函文團膳業者、學校和食材供應商，強調高風險品項管理，確保學童飲食零風險。台中市教育局局長楊振昇補充：「透過食安教育課程，我們不僅守護孩子，還培養下一代的健康意識。」
業者與台中市民的積極參與，更是說服力的核心。台中市食安處提醒業者落實自主把關：不定期送驗、保存溯源憑證5年，並主動中止與高風險供應商交易。一位蔬果批發商表示：「食安處的免費檢測儀器輔導，讓我們自檢率達95%，業務擴張20%。」對台中市民，選購時留意來源標示，尤其香菜等高風險品，優先選擇具報告產品。返家「看、聞、沖」原則，能去除80%殘留。農糧署數據顯示，2025年有機蔬果合格率98%，台中農業局補助轉型，預計2027年有機面積增20%，讓安全選擇更多元。
展望未來，台中市政府將深化科技整合，如大數據預測風險，並與食藥署聯防。這些措施，不僅將違規率壓至零，更將台中打造成食安模範城市。盧市長呼籲：「讓我們攜手，守護每一個家庭的健康。」這份公布，不是結束，而是新篇章的開端。台中，以行動證明食安承諾，讓市民吃得安心、活得健康。
