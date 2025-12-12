台中市政路延伸營造商違約「不施工」 進度落後3成！市府出手了

【記者鮮明／台中報導】原預計2026年底完工的台中市市政路延伸第二標工程，10月起傳出得標廠商之一的萬德營造出現履約困難進度延宕，11月起甚至無故不進場施工，導致進度落後逾30%。台中市政府已依規由另家廠商春原營造接手，除依約對萬德扣罰累計15次共18萬元，也要求返還工程預付款1.5億元，維護市民權益。

台中市政府建設局指出，「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段(第一標)已於5月通車，成功分流台灣大道車潮並展現路網效益；而安和路至環中路段(第二標)需跨越國道、高鐵及筏子溪，施工難度極高，由春原營造公司(佔契約金額73.7%，為契約代表廠商)及萬德營造公司(佔契約金額26.3%)共同承攬。

然而萬德因進度長期落後，市府自10月28日起三度正式發文限期改善，仍未見積極趕工。為確保工程如期推進，春原依據共同投標協議書提出接手萬德原契約權利與義務，經市府建設局審酌後同意，將全力加速後續工程。

建設局長陳大田表示，針對萬德營造未依契約履行工作，已累計開罰15次罰款金額逾18萬元，另已撥付之工程預付款亦已函文連帶履約保證銀行，要求依照「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第22條第1項第2款規定及銀行「預付款還款保證連帶保證書」保證事項，返還工程預付款共計1億5,748萬3,812元並加計年息5%之利息。

建設局強調，「市政路延伸工程」是市民期盼逾20年的重大建設，推動期間歷經造價高、意見分歧與施工困難等挑戰。在市長盧秀燕全力推動下，市府成功協調400多位地主並投入逾76億元，終於突破瓶頸，第一期已順利完工通車；第二期工程也將加強工區管理、提升施工品質與安全，儘早提供市民更便捷的交通路網。

市政路延伸第2標工程原預計明年底市長盧秀燕卸任前完工，如今因營造商因素造成進度落後3成。市府提供

