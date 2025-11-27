台中市新訂徒步區管理辦法 無誘因更挨批「擾亂一池春水」

台中精明一街商圈已發展出車輛禁入的行人徒步區。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市目前雖有23處商圈，因市政府未曾訂定行人徒步區設置辦法，迄今沒有商圈正式申設行人徒步區，經發局訂「台中市商店街區徒步區劃設及管理維護辦法」，盼提供商圈規劃徒步區增特色；不少議員認為，相關管理維護責任均要商圈自己扛，誘因不足恐難吸引意願，且現行已成形包括精明一街、繼光街及電子街等行人徒步區，配合新訂辦法須兩側店鋪1/2店家同意下劃設，恐「擾亂一池春水」。

台中市議會法規委員會今審議相關辦法，裁示辦法備查，但經發局須提出23個商圈發展行人徒步區的條件及困難給議會了解。

經發局副局長林敏棋說明，現行台中市商店街區管理輔導自治條例有提及行人徒步區，多年來未訂徒步區設置辦法，部分商店街雖有徒步區之實，苦無法源依據，新訂辦法各商店街管委會若獲街區兩側住戶、公司行號過半數同意，即能向市府提出徒步區申請計畫書，經發局成立審查小組判定同意試設後，由管委會說明會並試辦徒步區，若超過2/3居民同意就能設置。

議員黃守達認為，商圈未必有足夠經費找顧問公司評估徒步區規劃書，且設徒步區維護及管理成本高，新訂辦法不見誘因，恐影響申設意願，市府應該通盤評估適合發展徒步區的地點並提出總體計畫設置。

議員江肇國指出，包括精明一街、繼光街、電子街及逢甲商圈等，均已有行人徒步區型態，新辦法要求須重新徵得道路兩側1/2的店家同意才能設置，恐將「擾亂一池春水」，新法的管理效應未成形前恐將製造新的混亂。

林敏棋說，目前僅精明一街有行人徒步區事實，逢甲商圈屬夜市不在辦法規範中，至於電子街、繼光街未有車輛止步的行人徒步區事實，現存徒步區適用較寬鬆申請條件，只要獲得沿街店鋪兩側1樓所有權人、公司行號過半同意，送計畫書後辦說明會就可設置，另有訂定商圈輔導專案，有意申請的商圈，都會提供專業人力協助。

