台中市木製課桌椅開放學生免費領用 民眾可透過「惜物網」標購

台中市政府編列4.5億元經費為全市國中小換裝可調式課桌椅，汰換下來仍堪用的木製課桌椅則開放學生免費領取，讓資源再利用。市長盧秀燕今（26）日下午前往潭陽國小了解領用情形。教育局表示，除學生領用外，有需求的民眾可透過「惜物網」（https://shwoo.gov.taipei/）標購。

盧秀燕市長今日前往潭陽國小，親自了解學生領用流程，許多學生在老師協助下依序簽到、登記、檢視桌椅狀況後進行領取，每人以兩套為原則。盧市長現場與學生及家長互動，鼓勵孩子珍惜使用，她也感謝潭陽國小師生及家長會的協助，讓分配及發放過程順利完成。

盧秀燕市長指出，市府推動「陪你長大，全面汰換學校課桌椅」計畫，分三期汰換全市國中小15萬多套老舊課桌椅，並以高年級為優先，讓大、小朋友可依照自己的身高調整，也特別設計將桌子下方橫槓往前調，可自由伸放腳。

針對汰換下來仍堪用的木製課桌椅，教育局訂有明確處理原則，包括校內留用、跨校或跨機關無償移撥，以及上架「惜物網」標售，供有需求的民眾使用，也開放學生免費領用等程序，確保每一張課桌椅都能物盡其用、循環再利用。

盧市長表示，許多家庭的孩子在家沒有專屬書桌，只能在餐桌或茶几上寫功課，容易影響姿勢與專注力，甚至聽聞有學生趴在地上寫功課，媽媽知道有開放領取課桌椅就趕快來申請，領取時眼眶泛淚，可見家長對孩子的愛多麼偉大。市府開放學生領用不僅希望幫助家庭改善居家學習環境，也延續公共財物的生命力。

教育局指出，目前全市國中小可調式課桌椅汰換仍在陸續進行中，後續各校將依照市府規範完成木製課桌椅盤點及再利用作業。市府將持續督導各校落實循環再利用政策，讓教育資源發揮最大效益。今日視察除了盧市長，立法委員楊瓊瓔、羅廷瑋、教育局長蔣偉民、潭子區區長劉汶軒及潭陽里長楊仲傑也到場關心。（張文祿報導）