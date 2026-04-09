台中市東勢螢火蟲季登場 交通疏導措施確保賞螢順暢

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東勢螢火蟲季期間，台中市警局東勢分局從4月11日到4月26日啟動交通疏導措施。（圖：東勢分局提供）

因應東勢螢火蟲季期間大量湧入的車潮，台中市警局東勢分局從4月11日到4月26日啟動交通疏導措施，規劃平日3處、假日8處疏導崗，由員警結合義交全面投入勤務，並透過即時通報，引導車流分散，維持活動期間交通順暢。

每年4、5月為螢火蟲大爆發的季節，台中市東勢區及新社區因自然環境良好，成為中部知名賞螢熱點，吸引各地遊客前往朝聖。尤其東勢林場遊樂區復育有成，高峰期螢火蟲數量可達10萬隻，夜間螢光點點。然而，東勢林場聯外道路僅有勢林街一條，缺乏替代道路，活動尖峰時段容易出現車潮集中及停車位不足情形。為此，警方除設置交通疏導崗外，也協調東勢林場加派人員巡查停車場狀況，並提醒民眾改往鄰近停車場並轉乘大眾運輸工具，避免壅塞。

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東勢警分局表示，歡迎全國遊客前來賞螢，同時呼籲民眾配合現場員警及義交指揮。如果停車場滿位，建議可先前往鄰近景點：和平谷關、八仙山或大雪山遊憩，或安排至東勢、石岡及卓蘭商圈觀光後再行入場。此外，也建議多利用週一至週五等非尖峰時段前往，以獲得更佳的賞螢體驗。

警方建議行車路線：

一、來程：

（一）由市區往東勢：臺3線豐勢路→經東勢大橋→右轉豐勢路→接勢林街→抵達東勢林場。

（二）由苗栗往東勢：臺3線東蘭路→左轉勢林街→抵達東勢林場。

二、去程：

（一）由東勢往市區：東勢林場→勢林街→接東勢區豐勢路→左轉東勢大橋→接石岡區豐勢路→接明德路；或東勢林場→勢林街→接東勢區豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉石岡區豐勢路。

（二）由東勢往苗栗：右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→接苗140縣道。（張文祿報導）

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