台中市東區往診 簡院長開心靈處方箋
時刻關心身體，預防疾病一發不可收拾。但有些人，光生活都照顧不暇，就容易忽略身體警訊。幫忙注意健康，台中慈濟醫院簡院長，每個月都和醫護、志工一起往診關懷照顧戶家庭，剛好最近天氣也冷，趕緊看看、有什麼需要及時協助。
「(你好 你好 受傷多久了) ，30多年了。」
52歲林先生，國中畢業那年，發生車禍，頸椎受傷，癱瘓至今。
「(所以你手可以到什麼樣程度)，沒有辦法 (都完全沒有)，沒有辦法握。」
簡守信院長關心他的飲水、排泄等身體狀況，所幸在看護照料下，林先生健康情形穩定。
「再來就是注意褥瘡的問題，也要請(看護)她稍微看一下。」
簡院長送上結緣品，林先生也回贈一朵平時他在附近廟宇賣的花，表達感謝。
「(這個祝福院長) ，好 謝謝 謝謝，(身體健康) 太好了 太好了，看到這個生命的花朵，生命怒放 克服困難的那個毅力，加油 佩服 (謝謝 謝謝)。」
來到另一位徐老太太家中，她跟讀大學的孫子相依為命，去年她在浴室跌倒，骨折開刀。
「(疼到睡不著)，藥膏晚上要睡覺時，會痛的地方擦一下。」
低溫寒風中，台中慈濟醫院簡守信院長，帶領醫院同仁，在志工引路下，走訪台中市東區照顧戶，送上關懷。
「(簡醫師謝謝) ，不會不會 你放心 ，這心臟(問題)趕緊解決，我們有其他可以幫忙的 ，再來幫您 (感謝 感謝)。」
台中慈濟醫院院長 簡守信：「醫療上我們給他一些幫忙以外，更重要這個心靈上，給他一些支持的力道，要讓他知道說 ，他絕對不是孤單的。」
慈濟志工 謝素珠：「藉由簡院長來給他們，寒冬送溫暖 給他們有一個，繼續就是努力下去的力量。」
醫療不只是治療病痛，透過一次次到宅關懷，讓被照顧的對象，感受到陪伴與力量。
