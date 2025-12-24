台中市校園聖誕閱讀活動 帶動各校發展閱讀特色

潭子區潭子國小推出「歡樂聖誕閱」主題書展。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

聖誕佳節將至，台中市各校規劃聖誕主題閱讀與書展活動，節慶氛圍融入校園日常學習，五花八門的活動內容包括「寫信給聖誕老公公」書寫感恩卡並製作耶誕造型角書籤，校長、愛心媽媽志工與學生攜手演出短劇及有獎徵答等等。

教育局長蔣偉民說明，台中市一0九年成立「閱讀教育輔導團」，鼓勵各校設置「圖書教師」。一一四學年度教育部補助四十六校外，市府另補助一三一校，帶動各校發展閱讀特色。

教育局指出，各校聖誕閱讀活動精彩多元，大肚區大肚國小「聖誕故事與歌謠派對」精選聖誕與品格主題書籍，融入台語及雙語教學，搭配閱讀闖關與認證，引導學生在閱讀、聆聽與歌唱中感受節慶氛圍。

清水區三田國小辦理「寫信給聖誕老公公」，學生借書即可獲得專屬信紙，從低年級注音書寫到高年級英文信件，展現不同年齡層的創意。

潭子區潭子國小推出「歡樂聖誕閱」主題書展，結合感恩心願牆與福袋抽書，鼓勵學生書寫感恩心情，營造溫馨校園閱讀氛圍。

大里區塗城國小辦理「耶誕傳情?書香致謝」引導學生書寫感恩卡並製作耶誕造型角書籤，祝福與閱讀樂趣巧妙結合。

南屯區文山國小以「耶誕感恩」主題書展結合跨領域學習，透過座標塗色融合數學與藝術，故事志工改編繪本進行台英雙語戲劇展演，增添閱讀樂趣。

大肚區山陽國小則辦理「山陽感恩祭」，校長、愛心媽媽志工與學生攜手演出「山陽小劇場」，以生動情境呈現互助與感恩情節，為閱讀推動活動揭開溫馨序幕。

大雅國中以「手作聖誕花圈」帶領學生在書香中動手創作，感受節慶儀式感，推出「聖誕猜書單」，教師化身神祕推薦人，學生透過線索猜測教師私房書單，拉近師生距離。

豐南國中規劃交換祝福卡、「找找薑餅人」及「百分之一百%實現的願望」有獎徵答，引導學生把願望化為可實踐的目標。

大華國中辦理「Frozen Christmas 許願＋國際英文繪本展」，結合英文繪本、聖誕闖關與許願行動，閱讀成為自我成長與彼此鼓勵的力量。