台中市榮獲「道安金安獎」三冠王 交通局：113年降幅成效六都第一

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】交通部今（21）日舉辦「道安金安獎」頒獎典禮，台中市政府一舉榮獲三項大獎！其中「113年執行道路交通安全執行成果考評」、「交通執法組」摘下雙金，台中市道安小組成員推薦「陸爸爸說演故事劇場」獲得「企業團體貢獻獎」。台中市政府交通局長葉昭甫表示，將連中三元的榮耀獻給市民，市府將持續以智慧、人本交通，讓台中成為「行得安全、走得幸福」的宜居城市。



葉局長表示，全國交通安全最高榮譽的「道安金安獎」，素有交通界奧斯卡獎之稱，評選過程嚴謹，包含書面資料審查、簡報說明及現場實地訪查，台中市能在多項評比中脫穎而出，顯示市府團隊長期致力於提升交通工程品質、強化行人安全與執法效率，獲得交通部及評審專家一致肯定。感謝中央部會、專家學者與市民共同努力，讓台中在金安獎評比中屢獲佳績。

中市道安推動成果獲中央道安金安獎肯定。（圖/中市府交通局提供）

葉局長指出，市長盧秀燕相當重視道路交通安全，市府團隊從「工程改善、教育宣導、強化執法」三大面向同步推進台中市以行動證明台中市守護用路人的績效。依交通部公布113年1至12月的30日交通事故死亡人數資料，台中市交通事故死亡288人，較112年同期減少27人，下降人數及降幅皆為六都第一。



交通局說明，道安金安獎得獎亮點還有獲台中市道安小組成員公路局台中區監理所推薦獲獎的「陸爸爸說演故事劇場」，交通局針對兒童設計國小80校共80場次的交安教育向下扎根活動，以寓教於樂提升宣導效果。另，針對高齡者、青年族群及校園學童等不同族群也量身打造宣導策略，如推廣「發光臂帶」作為夜間防護利器，結合長青學苑、社區關懷據點及校園活動廣泛發放，提高辨識度，降低夜間行人風險。

台中市與「陸爸爸說演故事劇場」合作，以話劇方式進行交通安全宣導，獲中央道安金安獎。（圖/中市府交通局提供）

此外，在工程方面運用大數據分析與碰撞構圖技術，精準掌握事故熱區與肇事型態，逐一研擬改善方案，營造人本、安全的道路環境；執法方面強化見警率與科技執法能量，提升執法效能，結合監理單位及警察機關共同推動多項專案稽查，市府團隊續檢討各項道安措施，深化教育宣導與工程改善，讓「禮讓行人」與「安全駕駛」成為市民日常習慣。



葉局長說明，台中市每月由盧市長主持「道路交通安全會報」，邀集專家學者、中區區域運輸發展研究中心正副主任、台中青諮會等擔任委員等人，針對專案報告、交通事故統計分析、行政區交通事故防制作為等提供指導意見，規劃專案報告題目，由專業領域人民團體，透過產官學交流討論，期能激發創新變革。



「市民在道路安全的任何一件事，都是交通局重視的大事」，葉局長表示，市府團隊守護市民交通安全，並因應易肇事地點推動分型態分層逐級討論，運用大數據分析、碰撞構圖等科學方式與交改小組及道安會報等會議，分析路口詳細碰撞型態，研擬改善對策，精進各項道安，打造更安全、永續、友善好好行的台中宜居城。