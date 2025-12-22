台中市民卡突破193萬張 雙十公車吸引通學族28條路線直達校園

《圖說》市民限定綁定人數突破193萬，通學族約占總運量三成。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市市民卡申辦人數再創新高，累計已突破193萬人。市府交通局指出，市民持卡搭乘公車可享前10公里免費、超過10公里車資最多10元的「雙十公車」優惠，帶動一年近8,000萬人次搭乘，其中6至24歲通學族占總運量逾3成，成為公車主要使用族群。

為鼓勵學生通學搭乘公車，高中職以下學生於入學領取數位學生證時，可依個人意願綁定交通優惠，優惠使用至畢業當年度10月底；外縣市學生來台中就學，也同樣可享雙十公車優惠。

交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕自110年推動雙十公車政策，除台中市民及其新住民配偶外，也擴大納入取得外僑永久居留證、且居留地址設於台中的外籍朋友，同時開放在台中就讀的外縣市學生綁定交通卡享有優惠。為降低學生通學交通事故風險、提升通勤便利性，市府持續配合中央推動「公車進校園」政策，調整及新闢公車路線，目前全市已有28條公車路線直達校園。依票證資料分析，6至24歲通學族群占整體公車運量超過3成，顯示學生已是大眾運輸的重要使用者。

交通局指出，目前已有東海大學、中台科技大學、朝陽科技大學、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科技大學、南開科技大學，以及光華高工、龍津高中、卓蘭高中、大甲高工、大道國中等12所大專校院與國、高中職，共計28條公車路線可直接進入校園，師生可於校內公車站牌上下車，通學更安全便利，也能減少騎乘機車與私人運具使用。

葉局長進一步說明，高中職（含）以下學生可於入學時，透過學校發放的數位學生證選擇是否綁定交通優惠，優惠效期至畢業當年度10月底；大專院校學生則可持電子票證及有效學生證或在學證明，至市府公告的107處綁卡地點辦理綁定，同樣享有雙十公車優惠。另提醒學生留意數位學生證卡片效期，若逾期未更新，市民限定乘車優惠將自動失效。