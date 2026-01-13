台中市民怨「花式補法」！市府補破路 這區有感

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中舊縣區馬路屢被投訴「路不平」，騎士常遇到突出或開挖不回填路段，市府動用第二預備金超過2662萬元，挹注大肚、大里等有15區老化受損路段，其中，大里區草堤路158巷長期承受重型車輛往來，由大里區公所辦理工程重鋪440公尺道路，讓銜接台74線駕駛喊讚稱「不一樣喔」。

「差點被突出物收掉」，民眾Alfred說，馬路上凸出物補3層花式補法，差點害他在烏日、大肚等區摔車，台中市去年豪雨頻繁加上高溫曝曬，由15區公所盤查共35件案件，挹注第二預備金完成修補工程。

廣告 廣告

大里區草堤路158巷通往台中軟體園區及台74線，尖峰時段車流量大，經挹注180萬元、重鋪440公尺道路，完工後路面平整度大幅提升，大里區長鄭正忠說，原本受限於年度常規預算，難以改善鄰里巷道路段，此次加快改善時程。

民政局長吳世瑋表示，此次改善工程涵蓋大肚、大里、大安、梧棲、新社、霧峰、后里、豐原、太平、外埔、神岡、清水、大雅、潭子及沙鹿等，各區公所齊力提升道路平整度。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲混元禪師驚傳病逝 曾預測陳水扁當選總統

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

今晨強烈冷氣團達標 鄭明典揭一不尋常：實在不太通

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

