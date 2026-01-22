台中市民有機會普發現金？ 盧秀燕鬆口：若財劃法「依法撥補數百億」確實有機會

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市議員江和樹關心台中是否有機會推動普發現金政策，盼市府能再說明立場與財務條件。台中市長盧秀燕表示，中央補助台中較去年減少157億元，市府目前正為財務調度傷腦筋，若要普發現金須先解決財政缺口，若中央依國民黨版財劃法撥補數百億元，台中確實有機會評估普發現金。

盧秀燕說，市府並非不想發現金，而是今年度中央對台中的補助大幅減少，加上行政院尚未公布施行立院通過的財劃法修正版。（圖／市府）

江和樹指出，近期常聽到「經濟成果、全民共享」的說法，若中央未來依財劃法撥補經費，市府應積極爭取並審慎規劃普發現金，讓市民看見市府的態度與決心。他也呼籲市府應拚拚看，在財務許可下回應民意。

廣告 廣告

盧秀燕說，市府並非不想發現金，而是今年度中央對台中的補助大幅減少，加上行政院尚未公布施行立院通過的財劃法修正版，導致地方政府的相關經費未到位，反而還被扣減補助，能否普發現金，關鍵仍在中央財源是否到位。



更多FTNN新聞網報導

時機敏感！台中捷運昨緊急停駛3小時 中捷：影響4800人「初判原因曝光」

細胞簡訊、照明車將出動！張文隨機殺人事件後大型活動不喊卡 台中市府揭3階段機制應變

抓到了！台中市府查獲養豬場「違法拿廚餘餵豬」 從嚴裁處最高可罰400萬

