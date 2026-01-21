台中市民期待普發現金 盧秀燕︰「有錢誰不想發？」

台中市民眾黨議員江和樹21日在市議會提出質疑，目前已經有許多縣市都開始在普發現金，藍綠白執政的縣市都有發放，如新竹市、新竹縣橫山鄉、澎湖縣3鄉鎮、嘉義市、嘉義縣9鄉鎮，這是人民的期待，他問媽媽市長盧秀燕任內有沒有機會普發現金？還是媽媽會幫市民把「紅包」存起來？

江和樹在市議會提出質詢(見圖)，民進黨的市長參選人說當選會普發現金，但卻沒有說要發多少，這可以當政見嗎？但他希望台中市或多或少發一點，市民「怨無不怨少」。

廣告 廣告

民進黨中市議會黨團總召周永鴻則表示，普發現金去年就提案，數字就算出來，但當時的國、民眾兩黨都反對，可能發現勢頭不對，回頭就想要發，這不是在臨時會作秀表演。

市長盧秀燕則表示，「有錢誰不想發？」，但今年中央補助中市府少157億，國民黨版財劃法行政院尚未執行，今年將推動國中小營養午餐，台中市正為財源發愁。