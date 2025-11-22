台中市民野餐日草地閱讀超有趣

2025台中市民野餐日11月2日於神岡豐洲公園熱鬧登場，活動以「草地閱讀趣‧一起野餐去」為主題，由台中市政府經濟發展局與神岡區公所攜手，以「特登小學堂」結合「走進神話故事‧打造彩色野餐」的概念舉辦野餐日活動，吸引超過千人攜家帶眷、席地而坐，在秋日陽光下享受閱讀、音樂與手作交織的悠閒時光。現場安排故事說演、二手書交換、色彩體驗區及迷你馬互動等七大主題活動，還有透過互動問答了解產業小知識及特登輔導政策，打造沉浸式的草地閱讀派對，讓神岡的秋天充滿書香與笑聲。

經發局副局長林敏棋表示，去年經發局與神岡區公所就在豐洲公園舉辦野餐日，透過精彩有趣的活動帶入特登政策推廣，獲得數千民眾熱烈迴響，今年神岡野餐日持續舉辦「特登小學堂」，並以「神話」為題，象徵「神岡的故事」，不只是傳說，更是這片土地真實的歷史篇章。活動中由「故事姐姐」演繹《達京的開庄奇遇》，講述拓墾先賢張達京與平埔族族人攜手開墾的故事，喚起在地人文記憶，也讓大小朋友透過故事認識家鄉文化。

神岡區長梁益明也說，今年野餐日的「彩色野餐」設計靈感來自平埔族服飾的繽紛色調，現場設有「色彩躍動體驗空間」，市民穿上白色舊衣，揮灑顏料創作屬於自己的彩色印記，象徵生活的活力與多樣性。他表示，秋天的草地有著最溫柔的節奏，希望大家一起放慢腳步、帶上書本與野餐墊，在故事與陽光中感受城市的溫度。

活動內容豐富多元，設有「咪彩閱讀園」故事屋與二手書募集活動，鼓勵大家「帶一本書來野餐」，讓閱讀走出教室、走進生活。現場也推出「在地特色手作體驗」，以馬蹄鐵與苧麻打造「平安幸運門飾」；可愛的迷你馬與民眾互動拍照，成為最受歡迎的打卡亮點；「玩字集彩造冊趣」讓小朋友體驗活字印刷裝幀小書，培養創作樂趣；「特登小學堂」透過趣味互動問答，例如介紹位在神岡區的「豐洲科技工業園區」產業特色及進入工廠的小知識等，將產業發展教育向下扎根。此外，草地上還有泡泡秀、小丑魔術表演與音樂律動，為秋日午後添上熱鬧氛圍。

經發局表示，今年的市民野餐日不僅是一場活動，更是一場「城市慢生活」的展現。從閱讀、手作、音樂到故事，讓民眾重新與土地連結，體驗神岡的文化底蘊與社區魅力。

2日活動包含經發局長張峯源、副局長林敏棋、市議員羅永珍、神岡區長梁益明、神岡里長聯誼會會長江炳煌里長、豐洲里王文松里長、神洲里陳大燿里長，以及立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、賴朝國、蕭隆澤亦派代表到場共襄盛舉。（台中市政府經濟發展局廣告）