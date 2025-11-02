台中市民野餐日 全市29區26萬市民共度草地閱讀時光

《圖說》台中市民野餐日全市29區熱情響應共度草地閱讀時光。

【民眾網諸葛志一台中報導】「2025台中市民野餐日」2日登場，全市29個行政區同步舉辦活動，截至下午5點人次已突破26萬人，再創歷年新高，市民熱情席捲各地草地。中央公園主場活動人潮爆滿，現場滿是野餐墊與書香氛圍，民眾席地而坐享受音樂與閱讀時光，打造臺中最具幸福感的草地盛典。

建設局長陳大田表示，市府自2022年起推動「台中市民野餐日」，活動從首屆逐步擴大，今年已邁入第4屆，成為全市年度指標盛會。今年以「草地閱讀」為主題，呼應「台中綠美圖」開館試營運首個週末，結合閱讀推廣、音樂表演、親子活動及寵物友善體驗，成功吸引民眾走進草地，讓「區區有野餐、處處皆書香」成為城市最美風景。

廣告 廣告

《圖說》中央公園主場活動人潮爆滿，現場滿是野餐墊與書香氛圍。

陳大田指出，主場區中央公園規劃「樂讀草原」、「玩趣草原」及「汪貓草地派對」三大主題區，提供超過12項互動體驗與大型特色市集，結合輕食、手作小物及在地品牌，讓市民在綠意環抱中共享閱讀、美食與創意時光。現場不僅氣氛熱烈，也展現臺中打造友善、共融與低碳生活城市的決心。

建設局說明，今年各區同步響應活動內容豐富多元，各地公園與綠地都湧入滿滿人潮，不少家庭攜親友、毛小孩同樂，呈現一片繽紛愉快景象。截至下午5時，全市參與人次已突破26萬人，超越去年19萬人紀錄，顯示市民對活動的熱情與支持。市府將持續以「台中美樂地」及「永續宜居」為核心，推動更多結合自然、生態與閱讀的公共活動，讓幸福能量在臺中持續發酵。