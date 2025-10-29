台中市民野餐日 后里推草地閱讀

后里環保公園裝置藝術。（台中市秘書處提供）

記者楊文琳∕台中報導

「二０二五台中市民野餐日十一月二日於全市二十九個行政區登場，市府秘書處與后里區公所規劃於后里環保公園舉行。今年活動以「閱讀」為主題，結合親子同樂、風箏體驗與手作ＤＩＹ，邀請市民與家人走進自然，享受充滿書香與笑聲的假日時光。

秘書處說明，活動現場規劃「草地閱讀區」、「風箏放飛區」、「親子手作ＤＩＹ」、「故事劇場」、「特色市集」及「毛孩互動挑戰區」等多元主題區。其中，風箏放飛活動邀請專業團隊示範施放大型造型風箏，現場也開放民眾親手製作小風箏；親子手作ＤＩＹ區則推出「風箏彩繪」、「梨梗掛鉤」等體驗課程。

秘書處長謝佳蓁表示，台中市民野餐日已成為市府年度重要活動，希望透過閱讀與戶外活動的結合，鼓勵市民放下手機與平板，在自然環境中享受與家人共讀、共玩的溫馨時刻，讓城市的公園成為最親近的學習與休憩場域。

后里區長賴同一表示，后里環保公園擁有遼闊草地與優美環境，是最適合親子踏青與野餐的地點，邀請市民「帶上一本書，一起來野餐」，享受愉快的一日遊。

更多活動詳情可關注「市府小秘書，台中大視野」及「后里區公所粉絲團」臉書粉絲專頁。活動當天還有音樂表演、故事劇場與打卡贈品活動，歡迎市民自備野餐墊與環保餐具，一同度過秋日午後。