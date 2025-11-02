台中市民野餐日 處處皆書香

台中市民野餐日活動，民眾熱烈響應。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍、徐義雄∕台中報導

「台中市民野餐日」二日在全市二十九個行政區同步登場，吸引逾十萬人參與。副市長黃國榮前往中央公園主場區，與民眾席地而坐共享野餐時光，邀請大家在草地上閱讀、曬曬幸福，感受綠意城市的悠閒氛圍。

黃國榮表示，「台中市民野餐日去年吸引近十九萬人次參加，成功打造「區區都有野餐日」的城市盛會。今年邁入第四屆，以「草地閱讀」為主題，呼應「台中綠美圖」開館試營運首個週末，各區活動場地多鄰近圖書館，呈現「區區有野餐、處處皆書香」的熱鬧景象。

廣告 廣告

台中市民野餐日活動，昨日一上午吸引十萬民眾參與。（記者陳金龍攝）

觀旅局攜手大雅區公所邀請市民閤家帶著喜歡的書到大雅公園享受愜意的野餐時光，結合閱讀、音樂、市集與親子活動，打造屬於大雅的城市綠地饗宴。

其中，「名畫重現」單元以米勒經典畫作《拾穗》為主題背景，邀請民眾化身畫中人物，穿上田園風服飾、手持稻穗，在金黃草地間重現經典畫面，在以小麥聞名全國的大雅別具意義。

「台中市民野餐日」昨日登場，中興大學國際學生也到場一起體驗野餐日盛況。（記者陳金龍攝）

石岡場「FLY HIGH石岡‧悠遊翻書趣」在山下巷落羽松秘境登場；新社場於「復盛公園」登以「草地閱讀‧帶一本書來野餐」為主題，吸引千位民眾在秋日陽光下，享受閱讀、藝術與自然交織的美好時光。法制局則與潭子區公所則在聚興休憩園區辦理「繪動潭子綠野閱讀」野餐活動