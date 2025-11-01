「台中市民野餐日」霧峰區11/2登場
【記者陳世長台中報導】「2025台中市民野餐日」以「草地閱讀 帶一本書來野餐」為主題，將於(2)日全市29區同步登場。地方稅務局與霧峰區公所在立法院民主議政園區舉辦，邀市民享受書香、草香、公益齊放的幸福時光。地稅局長沈政安表示，活動有國立台灣交響樂團四重奏、作家小熊老師說故事、「森活悅讀角」書籍交換，以及社福團體與職人市集；另有闖關遊戲、魔術泡泡秀與抽獎活動，歡樂不斷。
地稅局長沈政安表示，這次的活動內容多元豐富，除邀請國立台灣交響樂團四重奏演奏悠揚樂音、在地知名作家小熊老師說故事，也請在地的以文圖書館設置「森活悅讀角」，鼓勵民眾帶書來交換或現場借閱；另外邀集社福團體與在地職人組成市集，展售文創、公益品與輕食。同時，只要參加闖關遊戲、線上活動見面會，好康加碼不斷；小丑魔術與泡泡秀輪番登場，活動尾聲再來個趣味團康，玩樂間就有機會獲得麗寶樂園門票、野餐椅等豐富好禮，一舉數得。
霧峰區長張慶庸提到，活動特別規劃以在地農產為主題的「米香麻糬DIY」體驗（限量兩場，額滿為止），還有「小手捐發票 大手做環保」活動，捐發票即可「作公益」及體驗手作或帶樹苗回家。
此外，立法院中部辦公室主任邱俊龍也指出，活動所在地前身為台灣省議會園區，富含歷史、人文風情。其中民主時刻館(原省議會議事堂)、議政博物館展出豐富的台灣近代史資料與國會文物典藏；議蘆會館提供精緻餐點與住宿服務；中央小圓環更展出知名藝術家洪易老師作品「猴交心」，也誠摯邀請大家順道前往拍照打卡、參觀利用。參山國家風景區管理處還提供了可愛的「喔熊提袋」給打卡闖關的好朋友，數量有限送完為止。
地稅局補充，活動結合音樂、閱讀、環保與公益，推廣雲端發票捐贈與節能減碳理念，打造知性又歡樂的秋日野餐日。更多資訊請上「中市稅輕鬆」粉絲專頁查詢，11月2日霧峰民主草坪不見不散！
