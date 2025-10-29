台中市民野餐日11/2熱鬧登場

后里環保公園裝置藝術。

「二○二五台中市民野餐日」將於十一月二日於台中市二十九個行政區熱鬧登場，市府秘書處與后里區公所共同規劃於后里區環保公園舉行。今年活動以「閱讀」為主題，結合親子同樂、風箏體驗與手作DIY，邀請市民朋友放下三C產品，攜手家人走進自然，享受充滿書香與笑聲的假日時光。

秘書處長謝佳蓁表示，活動現場將規劃「草地閱讀區」、「風箏放飛區」、「親子手作DIY」、「故事劇場」、「特色市集」及「毛孩互動挑戰區」等多元主題區，讓大人小孩都能各得其樂。其中，風箏放飛活動特別邀請專業團隊示範施放大型造型風箏，天空中將飛舞出繽紛的圖案與色彩，象徵自由、夢想與希望。現場也開放民眾親手製作小風箏，一起在藍天下奔跑，體驗迎風放飛的樂趣。

此外，活動也安排親子手作DIY區，推出「風箏彩繪」、「梨梗掛鉤」等體驗課程，透過簡單有趣的創作，讓家長與孩子一同動手完成作品，培養合作默契與創造力。從畫筆的色彩到風箏的飄揚，活動不只是玩樂，更是親子間難得的互動時光。

秘書處長謝佳蓁表示，台中市民野餐日自舉辦以來，已成為市府年度重要活動之一。希望透過閱讀與戶外活動的結合，鼓勵市民放下手機與平板，在自然環境中享受與家人共讀、共玩的溫馨時刻，讓城市的公園成為最親近的學習與休憩場域。