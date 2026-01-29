台中市水噹噹關懷協會連續第14年舉辦「寒冬送暖」

水噹噹關懷協會舉辦「寒冬送暖」活動。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

農曆春節將近、冷氣團接連來襲，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，連續第十四年舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，關懷未符合社會救助資格的弱勢邊緣戶，在歲末年節前送上物資與關懷，陪伴鄉親安心過好年。

民進黨台中市長參選人何欣純也到場關心民眾，與長輩親切寒暄。她表示，「寒冬送暖」能連續十四年不間斷，靠的不是口號，而是一群人長期累積的信任與實際行動。許多弱勢家庭並非不努力，而是卡在制度邊緣，更需要社會多一點理解與支持。她也肯定台中豐厚的志工能量與公益力量，讓城市在寒冬中依然充滿溫度，未來也將持續努力，讓這份溫暖不斷延續，讓台中越來越貼心、越來越有人情味。

台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞指出，「寒冬送暖」十四年來從未間斷，累計投入已超過五百萬元，今年除發放每戶一千元慰問金外，還準備白米、麵線、拉麵、泡麵、罐頭等民生物資，並特別加入燕麥奶，補充長輩體力，希望在寒冬中減輕生活壓力，也為年關將近的家庭帶來一份小確幸。陳雅惠說，活動不只是物資發放，更希望讓民眾感受到陪伴與尊重，現場特別安排義剪服務、台灣小吃分享與春聯贈送，讓鄉親「暖心也暖胃」。她感謝企業、公益團體與志工長年投入，讓社會善意持續累積，本次活動共關懷四百戶弱勢家庭，涵蓋東區十七里、南區二十二里，共三十九里。