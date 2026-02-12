台中市汰換國中小學課桌椅 9月全面換成可調式

台中汰換傳統木製課桌椅，堪用課桌椅部分開放學生領用。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府編4.5億分3年全面汰換台中市國中小課桌椅，淘汰傳統一體成型木製課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，台中市教育局指出，預計9月汰換完成，全市共汰換15萬套木製課桌椅。基於愛物再利用，東興國小年前開放學生領用，台中市長盧秀燕今天視察領用情況，肯定幫助有需要家庭使用，物盡其用。

台中市推動「陪你長大」汰換國中小學課桌椅計畫，分3年汰換全市15萬套舊式木製課桌椅，改成可調整桌面及椅子高度的新式課桌椅，讓學生不必「屈就」或「高攀」課桌椅上課。教育局說，第二階段預計汰換5萬7000多套，6月汰換完畢，剩下的第三階段預計9月底前汰換完成。

考量汰換下來的木製課桌椅不少均還堪用，目前超過7成調整到校內其他教室使用、跨校移撥、上架惜物網拍賣以及學生領用等方式持續再利用，其中，超過4000套由學生領用回家再利用，協助許多家庭改善居家學習環境，也讓公共財物延續使用價值。

東興國小年前釋出木製課桌椅，讓學生領用，盧秀燕說，她的子女曾就讀東興國小，她曾擔任過導護媽媽，深知以往的木製課桌椅無法調整，學生坐起來很不舒服，學生在學校的時間很多，課桌椅高度不適合的話，會影響到發育、健康跟學習專注力，考量有些小朋友回到家是沒有書桌的，需要趴在比較矮的餐桌上或蹲在客廳寫功課，甚至趴在地上寫作業，因此，有剩餘的課桌椅，開放留給學校有需要的孩子及家庭優先領用。

她說，汰換課桌椅預算4.5億，全是市府自籌，新年度持續推動包括「台中有鈣讚」、免費營養午餐等計畫也全自籌，財政再辛苦也要籌編經費提升教育環境，給孩子更好的未來。

台中市斥4.5億全面汰換國中小學可調式課桌椅，學生可自調適合高度。(記者蘇孟娟攝)

台中年前開放堪用木製課桌椅讓學生領用回家。(記者蘇孟娟攝)

