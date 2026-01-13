台中市油畫家協會建國特展 建國科大美術館登場

油然而生～台中市油畫家協會建國特展隆重登場，邀集橫跨老、中、青三代共五十位傑出藝術家聯袂展出。（記者方一成攝）

▲油然而生～台中市油畫家協會建國特展隆重登場，邀集橫跨老、中、青三代共五十位傑出藝術家聯袂展出。（記者方一成攝）

由建國科技大學美術館策劃之《油然而生～台中市油畫家協會建國特展》今（十三）日隆重登場，邀集橫跨老、中、青三代共五十位傑出藝術家聯袂展出，精選九十二幅精彩油畫作品，充分展現臺灣當代油畫藝術深厚的創作能量與世代傳承的文化底蘊，展期自即日起至四月二十一日止，誠摯邀請民眾走進建國科大美術館，近距離感受油畫藝術的多元魅力與心靈共鳴。

台中市油畫家協會成立至今匯聚逾六十位藝術家，本次展覽在顧問倪朝龍、理事長李賜鎮的帶領下，以「藝術基因的傳承」為核心精神，呈現多元風格並蓄、技法與理念交融的創作面貌。參展藝術家陣容堅強，現場大師雲集，包括八十六歲長老級藝術家、理事長李賜鎮，知名藝術家倪朝龍校長，以及法務部前政務次長郭林勇、廣州藝術家陳立人、鉅虹建設董事長劉品辰等共同展出，為展覽增添豐富的人文深度與跨界視野。

開幕式特別邀請知名古箏演奏家黃菁珊現場演出，以悠揚樂音呼應畫作意境，交織出視覺與聽覺「油然而生」的藝術共鳴。活動中，李賜鎮理事長並慷慨捐贈其作品〈春吟〉予建國科技大學典藏，象徵藝術精神的延續與教育文化的深耕。

建國科技大學校長江金山表示，台中市油畫家協會歷史悠久、享有盛名，成員背景多元，涵蓋教師、律師、建築師與企業家等不同專業領域，卻因共同的油畫熱情而凝聚在一起。也因此，協會藝術家的創作與社會脈動緊密連結，作品內容多元而深刻。本次特別邀請協會至建國科技大學展出，五十位藝術家共展出九十二件作品，誠摯邀請民眾前來參觀。

藝術家湯富淳分享其作品〈春日美滿戴勝啼〉時指出，畫作透過多層次構圖與色彩變化，呈現城市節奏的起伏與生命律動。他認為藝術創作如同材料科學，透過顏料層層堆疊，形成無法複製的獨特表現，即使創作者本人也難以再次重現相同作品。

藝術家梁培政表示，作品〈澄心如意〉的創作關鍵在於調色。看似單純的橘子，實則蘊含紅、綠、黃、橘等多層次色彩變化，透過細膩筆觸表現果實的飽滿、透光與鮮嫩質感，讓觀者不僅「看見」顏色，更彷彿感受到香氣與滋味。

藝術家黃怡華則分享其油畫作品〈北疆春雪〉的創作靈感，來自前往北疆旅遊時的所見所感。她回憶，四月時突降春雪，雪景中夾雜著繽紛色彩與悠然吃草的馬群，景象朦朧而動人，促使她以畫筆記錄旅程。她形容自己是用畫作書寫遊記，每一幅作品都是對旅行記憶的珍貴保存。

台中市油畫家協會長年以真誠之心耕耘美術創作，本次特展不僅呈現臺灣當代油畫藝術整體向上的蓬勃活力，更誠摯邀請社會各界走進美術館，透過藝術展開一場深層的心靈對話。