台中市消防局用中國製無人機 盧秀燕要求嚴查

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市消防局在10月龍井工廠火警中，被民眾拍到使用中國製造的無人機，民進黨籍市議員曾朝榮痛批市府知法違法。台中市長盧秀燕表示，個案會請消防局嚴查。

台中市議會今天召開總質詢，民進黨籍市議員曾朝榮、江肇國質詢提到，行政院在2020年已明文規定，禁止政府機關採購與使用中國製資通訊設備，包含無人機、監控設備等。

曾朝榮拿出多張龍井火災現場照片，畫面清楚可見消防人員手持中國製大疆（DJI）的無人機。他痛批，消防局帶頭違法，連基本的國安概念都沒有。

對此，消防局長孫福佑表示，消防局在中央頒發禁令後，就已封存所有的中國製無人機且規定不得使用。他強調，消防局出動無人機多是在火災現場，飛行高度有限制，不會有洩漏國安疑慮。

江肇國提到，若軍營或機場發生火警，出動中國製無人機，難道不會有資安破口，美國法院已判定大疆（DJI）為中國軍工企業，設備具軍事用途，台中市卻放在第一線救災位置，自曝資安破洞。

民進黨籍市議員張家銨指出，台中市政府在市民野餐日所發放的不銹鋼杯，環保局清潔隊員的雨衣、雨鞋採購，都被查出中國製造，市府對「不得採購中國製產品」的規範毫不在乎。（編輯：謝雅竹）1141114