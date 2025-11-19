台中市物調券活動11/28登場 108處發放35萬份

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市今年第2波物調券活動將於28日到30日登場，經發局今天宣布，3天活動期間將於市場、夜市攤販集中區、商圈等108處場域，發放共35萬份物調券。

在第1波物調券活動於5月間登場後，台中市經濟發展局今天召開記者會宣布第2波物調券活動將於28日到30日登場，歡迎民眾前往市場、夜市攤販集中區、商圈等108處場域，將35萬份物調券帶回家。

經發局長張峯源指出，第2波物調券的場域較之前更多元，除延續上一波的公民有、民營、公有委外市場、攤販集中區、商圈，以及台中市產業故事館發展協會的會員店家外，今年再新增2場域，包含東區的「富好黃昏市場」、光復新村的「霧峰原流新創聚落」。

張峯源表示，無論是買菜、吃小吃、買手作品、逛聚落，都能用物調券直接省一波，預計可創造新台幣7000萬元商機。

知名的逢甲觀光夜市攤販集中區還自主加碼，張峯源說，逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會搭上最近「普發一萬元」的熱潮，會員額外再加碼3000份物調券，可望再創夜市買氣。

經發局說明，這次物調券規劃於週五、週六及週日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會參與，歡迎民眾來菜市仔、逛商圈，可以現金100元兌換200元物調券，每人、每場域僅限兌換2份，提醒不要重複領取且不得跨場域使用。（編輯：李錫璋）1141119