台中市環保局出妙招！壓縮垃圾再打包 避免發臭、四處飛

台中市環保局，推出「一般廢棄物分選打包計畫」，將掩埋場內的垃圾，經過初步破碎和壓縮，降低廢棄物的體積，接著再進行打包作業，避免垃圾飛散、發出惡臭，預計要再焚化廠汰舊換新工程完成後，妥善運用打包物發電。

圖／TVBS

掩埋場內一座座的垃圾山，經過破袋、初步破碎後，再進行垃圾分類，剔除不可燃物質，以壓縮減積方式，降低廢棄物體積。

工作人員：「出來了，出來了。」

經過壓縮後，大量垃圾變成一顆大圓柱體，接著纏繞打包，除了可以避免垃圾四處飛散之外，還能避免散發惡臭，甚至可以集中堆疊，妥善運用空間。

圖／TVBS

台中市環保局114年，投入1億3千萬元，推動「一般廢棄物分選打包計畫」，改善大里掩埋場的垃圾問題。

環保局環境設施大隊長蔡德一：「文山焚化廠經過汰舊換新，未來預計在118年可以完成新爐的建置，到時候有餘量的時候，就可以把這些打包物再做一個焚化，再發電這樣。」

打包計畫，在11月底啟動試車作業，優先清理場內長期裸露的垃圾，截至12月7日為止，已經完成1439公噸垃圾處理，產出1198顆打包物，有效強化市府整體垃圾處理量能。

圖／TVBS

