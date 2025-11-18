台中市環保局長吳盛忠上任 議會首備詢稱「市長交代廚餘源頭減量」

台中市環保局長吳盛忠上任首日到議會備詢。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市前任環保局長陳宏益在月初，因非洲豬瘟防疫疏失遭免職，新任局長吳盛忠今天就職，首日就到市議會接受國民黨市議員朱暖英質詢，吳盛忠稱要以台塑製成有機肥的「雲林經驗」處理廚餘，也在台中市長盧秀燕身旁說，「市長交代(廚餘)源頭減量」，將加速「台泥達環文山合作聯盟」高達94億3千2百萬BOT案，以新技術替代文山垃圾焚化廠老舊設施。

朱暖英開場詢問吳盛忠，「你知道台中廚餘在哪一區焚燒嗎」，剛來要提醒文山焚化爐2017年就除役了，去年掩埋垃圾創新高，現在還在燒廚餘產生水分、鹽分加速故障還會釋出戴奧辛，要趕快汰換，南屯空氣很臭，(焚化爐)趕快要除役啦。

廣告 廣告

吳盛忠答詢稱，廚餘現在有新技術，台塑一天處理60噸產生廢料送給雲林縣農戶，台中廚餘在外埔生質園區1天發電1萬度妥善處理，黑水虻也會去化製造飛機永續燃油，「市長交代(廚餘)源頭減量」，至於文山焚化爐「市長要我來當規劃次世代場域研究」，也會加速BOT案，以新技術替代文山垃圾焚化廠老舊設施。

國民黨市議員朱暖英(圖)質詢吳盛忠，「你知道台中廚餘在哪一區焚燒嗎？」(記者黃旭磊攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「全面迎戰」後.... 卓榮泰今再就財劃法發表強硬談話

獨家》金溥聰遭指藍白合戰犯怒告 僅願與蕭旭岑和解、聲請侯友宜作證

週刊爆凱思資金回流黃國昌口袋 黃帝穎：罪刑可能比徐永明更重

三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」

