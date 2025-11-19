台中市甜柿果品評鑑 和平區陳煌明勇奪冠軍

台中市優質甜柿果品評鑑，和平區陳煌明農友成為今年度的甜柿達人。（圖：農業局提供）

台中市政府農業局為推廣中市優質農特產品輔導和平區農會‵，昨（18）日在台中市政府陽明市政大樓，舉辦「114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動」，計有60組產銷班農民報名參賽，評鑑結果由和平區陳煌明農友奪得冠軍，成為今年度的甜柿達人。

農業局表示，評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審，依據甜柿外觀、果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分，經評審仔細品嚐後，由和平區陳煌明勝出，成為今年度的甜柿達人，可獲得獎牌及獎金2萬元；第2名為和平區周永藩及陳鐘祥，可獲得獎牌及獎金1萬2,000元；第3名分別為和平區蔡正佳、張經祥及黃榮成，可獲得獎牌及獎金5,000元。

農業局指出，秋天是豐收的季節，台中市重要的溫帶水果「柿子」，也逐漸從青綠色轉色成鮮豔討喜的橙紅色。目前台灣常見的柿子品種可分為「甜柿」及「澀柿」兩大類，其中甜柿無須人工脫澀處理，可在樹上自然脫澀，採收後即可食用，市面上甜柿常見的品種有「次郎」、「花御所」及「富有」等，果肉細緻多汁、清甜可口，且富營養，這次評鑑以「富有」甜柿為主。

農業局說明，台中市柿子栽培面積3,342公頃，年產量3萬7,617公噸，其中甜柿栽培面積約3,240公頃，年產量約3萬6,464公噸，以和平區摩天嶺、梨山地區及東勢區為主要產區。因雨量充沛、氣候環境溫和宜人，加上日夜溫差大，能促進果實累積糖分，生產的甜柿口感香脆、甜度高，果型飽滿且呈現討喜的橙紅色，產期約在每年10月中旬至12月，歡迎大眾把握機會品嚐，以實際行動共同支持在地優質美味的甜柿美果。訂購請洽和平區農會。 （張文祿報導）