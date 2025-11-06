台中市監理站新大樓啟用 提供一站式便民服務

（中央社記者吳哲豪台中6日電）台中市監理站今天舉行新大樓啟用典禮暨創新監理服務成果展示，交通部長陳世凱說，台中監理站1個月要服務約3萬2000名民眾，期許監理站人員讓洽公民眾帶著笑容走出新大樓。

公路局台中區監理所台中市監理站舉行新大樓啟用典禮暨創新監理服務成果展示，陳世凱、中國國民黨籍立法委員楊瓊瓔及台中市監理站長林國原都出席活動，陳世凱等人為新大樓進行剪綵，另參觀自動提款機解繳公款作業等多項創新服務。

陳世凱致詞時說，台中市民對監理站有滿滿的回憶，新大樓落成啟用，監理站人員在新大樓上班，以一站式服務滿足民眾需求，除驗車外，所有業務都能在大樓申辦。

陳世凱說，台中監理站服務量也居全台第一，1個月要服務3萬2000名民眾，在改建過程中，監理站業務也不中斷，施工單位花4年時間完成前後4期工程，期許監理站同仁讓民眾帶著笑容出去。

林國原接受媒體聯訪時說，新大樓以綠建築理念打造，外觀融入公路局紅、藍、白意象，建築物外觀以明隧道為設計靈感，象徵公路與監理一體，大樓採取分層分流設計，1樓是車輛及駕駛人單一窗口服務，2樓是違規裁決及新車領牌作業，5樓是初考領照及道路安全講習，讓服務更便民。（編輯：謝雅竹）1141106