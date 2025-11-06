台中市監理站新大樓啟用 提供一站式便民服務

台中市監理站昨日舉行新大樓啟用典禮暨創新監理服務成果展示，展現監理站致力提升服務品質與效率的豐碩成果。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市監理站六日舉行新大樓啟用典禮暨創新監理服務成果展示，由交通部長陳世凱主持剪綵儀式，與公路局局長林福山共同見證監理服務邁向數位化、智慧化的重要里程碑。陳世凱說，台中監理站一個月要服務約三萬二千名民眾，期許監理站人員讓洽公民眾帶著笑容走出新大樓。

公路局台中區監理所台中市監理站昨日舉行新大樓啟用典禮暨創新監理服務成果展示，陳世凱、立委楊瓊瓔及台中市監理站長林國原都出席活動，陳世凱等人為新大樓進行剪綵，另參觀自動提款機解繳公款作業等多項創新服務。

台中監理站首創全國監理所站的ＡＴＭ解繳公款作業，利用ＡＴＭ即時存入及網銀轉帳的效率，除了降低保管及運送現金的風險，亦強化了帳務管理的安全監控力，成功模式現已逐步複製至其他公務單位，若擴散至全國所有監理所站，每年將至少節省公帑一千多萬元。

監理站新大樓採原地重建、服務不中斷之施工方式，持續提供民眾便捷服務。培養具備多技能及多工能力的專業人才，實施跨股支援與業務集中化等措施，優化洽公動線並有效縮短民眾辦理時間，提升整體服務效能。

林國原說，新大樓以綠建築理念打造，外觀融入公路局紅、藍、白意象，建築物外觀以明隧道為設計靈感，象徵公路與監理一體，大樓採取分層分流設計，一樓是車輛及駕駛人單一窗口服務，二樓是違規裁決及新車領牌作業，五樓是初考領照及道路安全講習，讓服務更便民。