台中市稅務局「地方稅AI客服任意門」勇奪第8屆政府服務獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「政府服務獎」號稱是行政機關的奧斯卡金像獎，所以獲獎的難度可說是各種獎項之最。台中市政府地方稅務局繼108年獲得第2屆政府服務獎後，再度以「地方稅AI 客服任意門-打通一站式稅務服務雲」，從144個參賽機關中脫穎而出，榮獲「第8屆政府服務獎-數位創新加值」殊榮，落實市長盧秀燕建構智慧城市與數位治理的施政理念。

地稅局長沈政安說明，地稅局107 年全國首創AI智慧客服， 111年獲財政部財政資訊中心補助經費並授權規劃建置全國版地方稅AI智慧客服「地稅小幫手」，除完整提供地方稅詢答，更逐步加值串接稅額試算、線上申辦與E化繳稅等功能，解決民眾不懂稅法，想知道要繳多少稅、想要申請及繳稅等問題，成功打造民眾最需要的全方位一站式智慧服務。

沈局長指出，地方稅AI客服任意門系統覆蓋率及精準度都達到9成以上，而且24小時365天全年無休，符合新世代民眾生活習慣。上線迄今，已經有超過16萬人次使用，其中有將近一半是在非上班時間，顯示這套智慧客服系統有效解決上班族請假洽公的問題，更有9成以上使用者給予5顆星的滿意評價。

沈局長進一步表示，市府致力推動數位治理與智慧城市，「地方稅AI客服任意門」成功展現智慧科技在公共服務的應用成果，此次獲得政府服務獎的最高肯定，是台中數位治理的最佳印證，未來將持續精進，讓民眾體驗更即時、更友善的數位稅務服務。