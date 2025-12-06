台中市立老人復健醫院開幕 石崇良盧秀燕共同啟動

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院今天開幕，衛生福利部長石崇良、台中市長盧秀燕一起啟動開幕儀式，兩人都說，將造福台中市民及周邊民眾的就醫。

台中市立老人復健綜合醫院今天舉行開幕儀式，石崇良、盧秀燕與財團法人中國醫藥大學董事長蔡長海共同啟動開幕儀式，立法院副院長江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏、民進黨立委何欣純及國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等出席見證。

盧秀燕致詞表示，市立老人復健綜合醫院採取促參方式，由財團法人中國醫藥大學投資興建、營運，總投資金額超過新台幣157億元，是台中市目前為止最大的BOT案，從啟案、簽約到興建，儘管歷經新冠肺炎疫情，但市府團隊與中國醫藥大學團隊也從未停歇，自民國111年簽約完成之後開始興建，順利於今年9月開始試營運，並於今天正式開幕。

石崇良致詞指出，恭喜台中市民及周邊縣市可以看到這間具有前瞻性規劃的醫院開始營運，將是改變台灣未來對高齡照護的一個重要里程碑，台灣即將邁入超高齡社會，65歲人口到今年10月已有465萬，占總人口的19.9%，已朝超高齡社會邁進，這家醫院的開幕有指標性意義。

石崇良說，從民國106年開始實施長照2.0計畫，長照預算從105年時的1年50億元，到明年將突破1000億，成長將近20倍，長照2.0已將基礎布建大致成形，未來的挑戰是如何健康老化、在地老化及安養，這是明年啟動的長照3.0的目標。

蔡長海表示，由中國醫大打造的市立醫院，園區規模1427床，配置10大醫療中心，以「救腦、救心、救急、救命」為使命，同時導入AI智慧醫療，引進生成式AI照護機器人「愛寶」，提升照護效率與品質。（編輯：林恕暉）1141206