台中市立體停車場工程榮獲工程永續與環境美學獎

【記者陳世長台中報導】台中市交通建設再傳佳績，中國土木水利工程學會「114年工程永續與環境美學獎」於日前舉行頒獎典禮，市府推動的南屯區精密園區停三立體停車場新建工程、南屯區正心立體停車場新建工程，榮獲「美學與景觀類」優等獎與佳作獎，展現停車場兼顧功能、環境與美學的高品質標準。台中市政府交通局長葉昭甫表示，將公共建設的榮耀獻給全體市民，交通局也會持續精進，打造優質交通設施新地標。





葉局長指出，市長盧秀燕上任至今，投資逾百億元興建40多座停車場，紓解停車需求，停車場結合科技智慧停車功能，擴大周遭環境的綠美化，多座新建停車場屢獲交通建設大獎。今年交通局提報「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」及「台中市南屯區正心立體停車場新建工程」參賽，兩案再獲評審團肯定。



葉局長表示，「精密園區停三立體停車場」榮獲美學與景觀類優等獎，「正心立體停車場」則獲美學與景觀類佳作獎，市府將持續推動並精進立體停車場工程興建與規劃，努力爭取更高榮譽，讓台中市公共建設成為兼具實用性、環境友善與美學的典範。



交通局說明，「精密園區停三立體停車場新建工程」在設計上結合都市公園景觀，維護植栽生態及動植物友善空間，特別在4樓保留喬木高度，讓鳥類築巢並自由飛翔，建物東側鄰近公園綠帶，打造戶外景觀階梯與廣場，提供學生街舞、文化活動及階梯音樂會等空間，增加停車場的社區互動性與公共參與。



此外，「正心立體停車場新建工程」規劃停車場功能的多元性，透過完善的停車管理、親民道路規劃、城鎮新街景設計、公共服務據點配置，豐富地方文化，將停車場從單純停車空間轉化為結合在地文化、環境友善與藝術氣息的公共空間，工程融合建築美學與環境設計，使停車場不僅是交通設施，也成為具有文化與社區特色的友善場域。



交通局表示，台中市參選「114年工程永續與環境美學獎」，經專業評審團嚴謹評選，涵蓋建築美學、環境永續、社區參與等多面向評分，最終勇奪優等與佳作的殊榮，代表公共建設的規劃與施作品質獲肯定，感謝主辦單位的鼓勵，交通局將持續推動更多兼具實用性與美學的停車空間，優化台中市的停車需求。