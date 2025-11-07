台中市童軍全能考驗營 700師生培養團隊協作能力

台北市 / 綜合報導 聯合國又將台灣拒於門外！長期關注性別和人權的倡議工作者林薇，接受一個NGO組織邀請，參加在卡達舉辦的「世界社會發展峰會」，主辦的聯合國秘書處中國籍工作人員，卻要求她「更換國籍」，林薇最終也被取消審查資格，讓她感嘆，聯合國宗旨是為了世界上所有人的永續發展未來，裡面竟不包含2300萬的台灣人，非常偽善。 站在國際舞台，談月經平權與性別議題，她是來自台灣的林薇，受具有聯合國諮詢地位的NGO團體邀請，原本要前往卡達，參加聯合國舉辦的「世界社會發展峰會」，卻被中國籍的工作人員要求「改國籍」。台灣倡議工作者林薇說：「代表同一個組織的另一個代表，他的安全審查，其實在一天之內就通過，聯合國的這一個活動高峰會的祕書處，中國籍的工作人員，就寄信給我說，要求我要去更換國籍，不然就沒有辦法參與，這是一個沒有辦法去執行的不可能的任務。」林薇最終因無法達成聯合國秘書處，換國籍的不合理要求，單方面收到審查取消公文被峰會拒於門外，看看會議上，其實中國國家副主席韓正也出席，對這個峰會的重視程度可見一班。但看看聯合國網頁介紹，世界社會發展峰會旨在解決差距，還要讓來自各國政府、國際組織和民間社會等，就社會發展問題在最高層次進行交流推動社會進步，但最後一句看來格外諷刺，因為還刻意強調，要確保在全球可持續發展進程中，「不讓任何人掉隊」。台灣倡議工作者林薇說：「(聯合國)說是為了所有人的永續發展未來，但是這個所有人裡面，竟然沒有包含2300萬的台灣人，我想是一個非常偽善的行為。」事實上就在今年九月台灣人權促進會，受邀參加聯合國亞太企業與人權論壇，卻在活動開始前幾個小時，被聯合國告知台灣不能參與這次會議，甚至要求其他國家與談人，內容不能提到台灣議題。外交部將持續透過各種管道進洽爭取，也要呼籲聯合國力抗中國蠻橫壓力，落實「聯合國憲章」所揭櫫維護全人類平等權利的宗旨，儘速改正對我國人的不當歧視待遇，聯合國口口聲聲尊重人權，對台灣的打壓作為國際社會都看在眼裡。 原始連結

