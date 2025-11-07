台中市童軍全能考驗營 700師生培養團隊協作能力
【記者陳世長/台中報導】台中市童軍全能(晉級)考驗營， 7、8兩日在北屯區中正露營區舉行，來自全市超過30所學校、近700位國中師生熱情參與，透過豐富多元的考驗與挑戰，培養中市優秀童軍，實踐「智、仁、勇」三達德，成為具有服務精神與社會責任感的良好公民。
教育局長蔣偉民表示，中市的童軍教育有著深厚的傳承，國中童軍全能晉級考驗營更是年度重要盛事，今年大會主題為「四海同心，育見未來」，期許童軍夥伴們能透過團隊合作，凝聚共識，並在學習與冒險中培養宏觀的視野，邁向更寬廣的未來；透過此次活動，讓更多孩子在童軍訓練中找到自信、培養獨立精神，並內化為終身受用的能力與態度。
教育局指出，此次活動涵蓋多項高級考驗，包括植物辨識、摩斯碼訊號、急救、結繩、露營、工藝、估測、製圖、工程與休閒活動等，不僅挑戰童軍技能，也透過露營、炊事及營火晚會，加強夥伴間的合作與情誼，培養解決問題與團隊協作的能力。
教育局表示，童軍活動不僅是一場技能考驗，更是人生歷練的體驗，學生們能在寓教於樂的環境中發展多元能力；教育局將持續推動童軍教育，深化服務與助人的價值，為每位學生成長提供更豐富的學習機會。
