台中市第二選區市議員 綠營出現4搶3

〔記者歐素美／台中報導〕九合一選舉，台中市第二選區(沙鹿、清水、梧棲)，民進黨通過2+1，即除現任的市議員楊典忠及王立任2席外，將再提名一席，其中，曾任林佳龍幕僚的陳怡潔，最近已搶先推出與台中市長參選人何欣純聯合看板「議政就要純潔」 ，首波已懸掛50面，將與何欣純力拚市長、議員雙雙當選；另一名林東誼也有意爭取民進黨提名，日前也在沙鹿區掛起參選布條。

台中市第二選區，民進黨將提名3席，目前出現4搶3的局面，提名3席難免對現任2名議員造成衝擊，但現任議員表示，各自努力。

其中，新人陳怡潔為僑光科技大學企業管理學碩士，曾任民主進步黨台中市黨部執行長、曾任台中市議員江肇國服務處主任、林佳龍市長室機要秘書。

陳怡潔表示，她曾任林佳龍部長幕僚約20年，具有扎實幕僚服務經歷，長期深耕台中基層，更是懂得第一線傾聽基層的聲音，理解民眾的需求，這次挺身而出參選海線市議員是因為海線這8年來都被盧市府忽略，資源長期被剝奪，未來將爭取最大的發展與建設，翻轉海線，推動海線產業升級、打造觀光聖地、落實居住正義，一步一腳印用行動為海線拼更好的未來！

另一位有意爭取民進黨提名的市議員參選人林東誼，25日也宣布投入民進黨市議員初選，期盼以青年世代的專業與行動力，為地方政治注入新的視野，深化在地治理，服務海線鄉親。

林東誼說，他出生並成長於台中市沙鹿區鹿寮成衣商圈，長期生活於沙鹿與海線地區，使他對地方發展與居民需求有著深刻的情感與體會，也更加堅定投入公共事務、回饋家鄉的決心，決定參加民進黨市議員初選，期盼以負責任的態度與務實的行動，成為連結中央政策與地方需求的橋樑，為沙鹿、清水、梧棲等海線地區爭取更多建設與資源，促進地方穩健發展。

