台中市第八屆纖創獎盛大頒獎 香港藝術家熱熔膠創作巧思奪藝術類首獎
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由臺中市政府文化局主辦的「臺中市第八屆纖維創作獎」，今（8）日在纖維工藝博物館舉行頒獎典禮，臺灣藝術家范郡琦的羊毛氈濕氈作品《珊瑚幾何形式》和來自香港的黃少思以熱熔膠創作《From Thrive within the Soul》，分別奪下設計類及藝術類首獎，並各獲得12萬元獎金。本屆總計有48件作品獲獎，自即日起至115年1月18日在纖博館展出，歡迎民眾前往欣賞當代纖維藝術的創新思維和無限潛能。
文化局長陳佳君表示，臺中市纖維創作獎是全國唯一的「纖維」主題徵件競賽，今年邁入第8屆，已成為全國纖維藝術領域最具指標性的創作舞臺。今年除了臺灣創作者之外，亦吸引來自香港、越南等在臺居留的外籍人士，共219件作品參賽，經過兩階段評審過程，有「設計類」及「藝術類」前三名、優選及入選共48件作品脫穎而出，頒發總獎金68萬元。這些作品融合多元的纖維媒材、技術和工法，展現創作者不斷挑戰自我、積極創新、追求永續生活的態度，文化局也將積極打造臺中市纖維創作獎，未來成為國際化的藝術品牌。
本屆「設計類」首獎為范郡琦《珊瑚幾何形式》，從臺灣曾享有「珊瑚王國」的美譽發想，以幾何學探索珊瑚的生長形態，羊毛氈濕氈技法搭配刺繡等巧妙精熟的技藝表現，獲得評審團一致好評。藝術類首獎則是來自香港的黃少思，作品《From Thrive within the Soul》以「菌絲體」與大自然生存的共生模式，隱喻藝術家自身與上帝信仰之間的聯繫，運用「熱熔膠」一根一根地編織成菌絲質感的透明禮服。熱熔膠從零開始創造出的微生物群，如同人類由脆弱、原始，不斷演變至強大。熱熔膠轉為纖維的形態，進而成為藝術表現的載體，特殊性深獲評審肯定。
擔任本屆評審團召集人的國家工藝成就獎得主粘碧華老師特別出席頒獎典禮，鼓勵得獎創作者除了追求技藝上的精進，更能在作品中投入個人情感，體現時代精神，創作出氣韻生動的作品。黃莉婷評審委員也表示，本屆有不少創作者從傳統技藝出發，在形式或概念上注入當代思維，有的將不同纖維媒材與創作手法結合，呈現出豐富的層次與細節變化；有些在色彩與結構安排上展現高度的節奏感與張力，讓觀者在視覺流動中感受到創作者的思考與情感。這些創作實驗，讓纖維藝術的表現語彙更加多元，並持續拓展其可能性。
纖博館說明，本屆得獎作品展特別邀請評審委員之一的「中間研究室」總監郭中元老師擔任策展人，以「取之於自然，用之餘創造」為策展主軸，關注創作者如何從自然環境中汲取靈感，進而將材質本身所承載的文化脈絡與永續思維，透過工藝創造成為一種有力的敘事工具。在「示範交流區」，也特別邀請纖維藝術家楊偉林老師及有「編織女王」之稱的潘怡良設計師參與展出作品，期待與得獎藝術家們對話交流，激發更豐沛的創意靈感。
「臺中市第八屆纖維創作獎作品展」即日起至115年1月18日於纖維工藝博物館展出，目前還有「午蓆·好天氣—臺日藺文化編織展」及「臺灣草帽王國微型展」同步展出，相關活動資訊可至纖博館官網及臉書粉絲專頁查詢。
