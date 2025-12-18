台中市第19、20屆金手獎理事長交接

台中市金手獎得獎廠商協進會昨(17)晚舉行第19、20屆新卸任理事長交接典禮，由現任理事長郭元瑾交接給新任理事長張瑞成。市長盧秀燕出席祝賀表示，金手獎協會雖為地方性經濟團體，卻是全國最具代表性的企業領袖組織，唯有獲得台中市金手獎肯定的企業家，才具有入會資格；而金手獎歷經嚴格評選、門檻極高，得主皆為拚經濟，具高度競爭力的成功企業家，感謝為台中、台灣貢獻良多。

(見圖)理事長印信交接，鄭照新副市長擔任監交人。

盧秀燕表示，金手獎評選門檻極高，須連續多年營運績效優異，並經書面審查與專家實地評鑑，堪稱全國最難取得的企業領導人獎項之一，得主皆是發光發熱、帶動經濟的成功企業家。她高度肯定郭理事長，不僅是女性企業家的典範，更成功打造國際品牌、投入公益，任內帶領協會推動產業升級與社會關懷；她也對新任張理事長相當有信心，他一定會憑藉豐富經驗與熱情，帶領會員因應全球經濟、關稅與布局挑戰，創造台灣的經濟升級，邁向康莊大道，拓展國際。

工策會副總幹事王文興表示，金手獎企業是台中產業鏈的核心力量，協進會會員在技術、管理、智慧化升級上互相精進，展現群聚效應，為台中產業韌性與經濟成長注入重要動能。工策會將持續與市府及協進會攜手合作，強化產業升級與國際競爭力。

新任理事長張瑞成表示，面對全球供應鏈調整與市場變動，金手獎企業展現強大凝聚力與優異應變能力，未來將延續協會精神，強化會員交流、推動國內外合作，持續在大台中經濟圈中扮演關鍵角色。