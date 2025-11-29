中部中心／張喬羿、林進龍

中央剛普發1萬現金，台中市又推第2波物調券，100元現金可換得面額200元物調卷，從28日到30日，為期3天，在各大夜市、商圈、公有市場共有108個場域發放，而在建國市場，一大早，就出現排隊人龍，還有民眾，凌晨1點就到場排隊！

排，排，排，大太陽下，撐著洋傘，自備板凳，起個大早，全都是為了這張。





台中市第2波物調券來了 「限時3天」全市108處發放

市民踴躍領取物調券 促進市場商家買氣（圖／民視新聞）





台中市今年第2波物調券登場，同樣也是用100元現金，可以換得面額200元的物調券，一人一次最多兌換2份，活動從11/28開跑，一直到30日，為期3天，在夜市、商圈、公有市場等108個場域發放。

民眾vs.記者：「我1點來，（凌晨1點哦）對啊，（你覺得花這麼多時間排第一個值得嗎），好玩啊又很快樂在排隊。」

民眾：「我今天早上很早哦，我6點20分就到了。」

民眾vs.記者：「我大概8點左右，買一些肉啊，就是生活上會吃的東西，（你覺得活動划算嗎）不錯啊，我覺得就是大家有參與感，生活上又補貼一些。」





台中市第2波物調券來了 "限時3天"全市108處發放（圖／民視新聞）





雖然物調券使用期限只有大約一周，12/4就會過期，不過也有不少人，在拿到當下，就迫不及待，衝進市場，大買特買！

市場攤販：「大概多個2、3成客人吧，民眾比較有感啦，買東西比較便宜，會覺得比較划算，就打5折的意思啊。」

記者vs.市場攤販：「（你覺得物調券這個政策怎麼樣），很棒啊很讚，就是提升買氣還有帶動人潮。」

100元現金，變成200元物調券，金錢放大術，促進商家買氣，對民眾來說，也是一種小確幸。

