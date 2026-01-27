台中市經營者協會三度圍爐 喜願家園住民樂開懷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台中市經營者協會今（27）日為彰化縣喜願家園的住民舉辦歲末圍爐餐會，席開15桌、招待120人，共享龍蝦、鮑魚、干貝及各式海陸美食，院生臉上洋溢幸福笑容，連續三年讓家園充滿濃濃「過年味」與溫暖氣氛。

台中市經營者協會三度到芳苑鄉為喜願家園舉辦圍爐餐會，席開15桌，住民笑開懷感受「家的溫暖」。（喜願家園提供）

一年一度的喜願家園歲末圍爐餐會，已邁入第三年。今（27）日，由台中市經營者協會邀請專業外燴師傅，烹煮龍蝦、鮑魚、干貝、炸排骨、燉雞等豐盛佳餚。全場共席開15桌，招待120名院生、工作人員及志工。協會幹部親自上菜，每桌安排2至3位志工，為院生挾菜、盛湯，讓圍爐過程更加溫馨。

喜願家園的住民在工作人員陪同下，一邊品嚐美食，一邊享受團聚的氣氛。「一年一次，全體住民一起吃飯、感受過年的溫暖，真的很開心！」院生臉上都掛著笑容，現場充滿幸福感。圍爐餐會不僅是用餐，更像是讓家園成為「自己的家」，這份溫暖，離不開台中市經營者協會長期的愛心支持——三年來募款逾百萬元，替150位住民與辛苦的工作人員打造溫馨歲末聚會。

回顧緣起，台中市經營者協會在2023年時，經時任台中市政府工策會總幹事黃于珊推薦，赴芳苑鄉參加喜願家園園遊會，見識到收容精神障礙者的社福機構承擔了家庭與社會大部分照顧工作，卻常被忽略。喜願家園創辦人吳子鈞自2017年起，每年自掏腰包辦圍爐，協會成員深受感動，自此認捐餐費，支持活動持續舉行。

圍爐餐會召集人林芳信表示，今年募款遇到挑戰，部分中小企業因餐飲原物料上漲及美國關稅影響，獲利不如往年，募款一度面臨斷層。所幸多位善心人士協助，今年仍順利完成圍爐宴。看到住民滿足的笑容，所有參與的團員都覺得付出值得，也承諾將每年持續舉辦，並希望有更多善心人士加入行列。

喜願家園創辦人吳子鈞表示，社會與家屬對精神障礙患者的接納仍需加強。在大環境不易的情況下，台中市經營者協會不僅出錢出力，更由多家公司負責人組成的「金手獎樂團」演奏，三年來持續讓院民感受過年圍爐的「家」氛圍，這份愛心令人動容。